فيديو - قبل المواجهة الأوروبية: هدية كوبنهاغن لبرشلونة

🚨🎥 | Copenhagen have presented gifts to Barça's Board of Directors as a gesture of goodwill. [@victor_nahe] #fcblive

❤️pic.twitter.com/Mtu49tHeSJ — BarçaTimes (@BarcaTimes) January 28, 2026

دخل كوبنهاغن ملعب وفي جعبته "لفتة ودّ" سبقت الصافرة، لكن الخروج كان على وقع صفعة كروية مكتملة الأركان.على أرضه، حوّل برشلونة ليلة الأربعاء من بداية مربكة إلى انتصار جارح بنتيجة (4-1)، في ختام مرحلة الدوري من .وقبل الانطلاقة، قدّم النادي الدانماركي هدايا إلى مجلس إدارة برشلونة كإشارة حسن نية، إلّا أنّ المجاملة انتهت فور أن دوّت في الشباك، كوبنهاغن خطف هدفا مبكرا، بدا كأنّه يفتح باب المفاجأة، لكنّ الرد جاء قاسيا، ومعه انقلبت المدرجات من صدمة خاطفة إلى غضب هادر، ثم احتفال لا يهدأ.ليفاندوفسكي أعاد التوازن، ثم أشعل المباراة بهدفٍ قلب المزاج، قبل أن يوسّع رافينيا الفارق من ركلة جزاء، ويُسدل ماركوس راشفورد الستار بهدفٍ رابع حوّل الدقائق إلى استسلامٍ كامل للضيف.وبهذا الفوز أنهى برشلونة المرحلة في المركز الخامس برصيد 16 نقطة، ليضمن مكانه ضمن الـ8 الأوائل المتأهلين مباشرة إلى ثمن النهائي.في المقابل، توقّف رصيد كوبنهاغن عند 8 نقاط في المركز 31، ليودّع البطولة ضمن الشريحة التي تُقصى عند إنهائها المراكز من 25 إلى 36.