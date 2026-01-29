عاجل
فيديو - قبل المواجهة الأوروبية: هدية كوبنهاغن لبرشلونة

فيديو - قبل المواجهة الأوروبية: هدية كوبنهاغن لبرشلونة
A-
A+

كرة القدم

2026-01-29 | 00:37
فيديو - قبل المواجهة الأوروبية: هدية كوبنهاغن لبرشلونة

الخروج كان على وقع صفعة كروية مكتملة الأركان

دخل كوبنهاغن ملعب برشلونة وفي جعبته "لفتة ودّ" سبقت الصافرة، لكن الخروج كان على وقع صفعة كروية مكتملة الأركان.
على أرضه، حوّل برشلونة ليلة الأربعاء من بداية مربكة إلى انتصار جارح بنتيجة (4-1)، في ختام مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا.
وقبل الانطلاقة، قدّم النادي الدانماركي هدايا إلى مجلس إدارة برشلونة كإشارة حسن نية، إلّا أنّ المجاملة انتهت فور أن دوّت الكرة في الشباك، كوبنهاغن خطف هدفا مبكرا، بدا كأنّه يفتح باب المفاجأة، لكنّ الرد جاء قاسيا، ومعه انقلبت المدرجات من صدمة خاطفة إلى غضب هادر، ثم احتفال لا يهدأ.
روبرت ليفاندوفسكي أعاد التوازن، ثم أشعل لامين يامال المباراة بهدفٍ قلب المزاج، قبل أن يوسّع رافينيا الفارق من ركلة جزاء، ويُسدل ماركوس راشفورد الستار بهدفٍ رابع حوّل الدقائق الأخيرة إلى استسلامٍ كامل للضيف.
وبهذا الفوز أنهى برشلونة المرحلة في المركز الخامس برصيد 16 نقطة، ليضمن مكانه ضمن الـ8 الأوائل المتأهلين مباشرة إلى ثمن النهائي.
في المقابل، توقّف رصيد كوبنهاغن عند 8 نقاط في المركز 31، ليودّع البطولة ضمن الشريحة التي تُقصى عند إنهائها المراكز من 25 إلى 36.


فيديو - قبل المواجهة الأوروبية: هدية كوبنهاغن لبرشلونة

رياضة

كرة القدم

كوبنهاغن

برشلونة

