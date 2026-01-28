فيديو - هيراكاوا يفي بوعده لطفل

انضم اللاعب الياباني يو هيراكاوا إلى نادي هال سيتي منذ أقل من شهر ..



في بادرة إنسانية لاقت تفاعلًا واسعًا، حرص الياباني يو هيراكاوا، المنضم حديثًا إلى على سبيل الإعارة، على لقاء مشجّع صغير بعد أن علم عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنّ الطفل يتعرّض للتنمّر في مدرسته.فقد انتشرت رسالة من عائلة المشجّع تتحدث عن معاناته، قبل أن يردّ هيراكاوا مؤكّدا أنّه سيبحث عنه بعد المباراة التالية.وبعد نهاية اللقاء، أوفى اللاعب بوعده وبحث على الطفل ووجده، وتبادل الحديث معه والتقط الصور، في محاولة واضحة لرفع معنوياته وإيصال رسالة دعم مباشرة.وجاءت هذه اللفتة بعد أيام قليلة من إعلان انضمام هيراكاوا إلى هال سيتي بتاريخ 19 الثاني - يناير 2026 حتى نهاية الموسم. كما تزامن انتشار القصة مع فوز الفريق على سيتي (2-1) على ملعب إم كي إم.