4 آب "الحقيقة الضائعة"
فيديو - هيراكاوا يفي بوعده لطفل

فيديو - هيراكاوا يفي بوعده لطفل
كرة القدم

2026-01-28 | 00:46
فيديو - هيراكاوا يفي بوعده لطفل

انضم حديثا إلى هال سيتي على سبيل الإعارة

في بادرة إنسانية لاقت تفاعلًا واسعًا، حرص الجناح الياباني يو هيراكاوا، المنضم حديثًا إلى هال سيتي على سبيل الإعارة، على لقاء مشجّع صغير بعد أن علم عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنّ الطفل يتعرّض للتنمّر في مدرسته. 
فقد انتشرت رسالة من عائلة المشجّع تتحدث عن معاناته، قبل أن يردّ هيراكاوا مؤكّدا أنّه سيبحث عنه بعد المباراة التالية. 
وبعد نهاية اللقاء، أوفى اللاعب بوعده وبحث على الطفل ووجده، وتبادل الحديث معه والتقط الصور، في محاولة واضحة لرفع معنوياته وإيصال رسالة دعم مباشرة. 
وجاءت هذه اللفتة بعد أيام قليلة من إعلان انضمام هيراكاوا إلى هال سيتي بتاريخ 19 كانون الثاني - يناير 2026 حتى نهاية الموسم.  كما تزامن انتشار القصة مع فوز الفريق على سوانسي سيتي (2-1) على ملعب إم كي إم.



فيديو - هيراكاوا يفي بوعده لطفل

رياضة

كرة القدم

يو هيراكاوا

هال سيتي

