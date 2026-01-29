هيمنة إنجليزية على ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

كرّست الأندية الإنجليزية حضورها في صدارة مرحلة الدوري من لموسم 2025-2026، بعدما حجزت خمس فرق من إنجلترا مقاعدها ضمن الـ8 الأوائل المتأهلين مباشرة إلى ثمن النهائي.

وجاء ذلك وفق نظام البطولة الذي يمنح أصحاب المراكز من 1 إلى 8 بطاقة عبور مباشرة، فيما تنتقل الفرق من 9 إلى 24 لخوض الملحق بنظام الذهاب والإياب.

وجاءت قائمة المتأهلين مباشرة إلى دور الـ16 على النحو الآتي، أرسنال، بايرن ميونيخ، ، توتنهام، ، تشيلسي، سبورتينغ لشبونة، ومانشستر سيتي.

وبذلك، تجسّد التفوّق الإنجليزي عبر أرسنال وليفربول وتوتنهام وتشيلسي ومانشستر سيتي داخل الثمانية الأوائل، مقابل نادٍ واحد من وواحد من البرتغال وآخر من .

في المقابل، لم يلتحق نيوكاسل بركب التأهل المباشر، بعدما أنهى مرحلة الدوري في المركز 12، لينتقل إلى الملحق الذي تُقام مبارياته 17-18 شباط - فبراير ذهابًا و24-25 منه إيابا، على أن تُلعب مباريات ثمن النهائي يومي 10-11 آذار - و17-18 منه.







