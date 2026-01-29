إيقاف لاعب جزائري سنة لاعتدائه على حكمة خنقاً

بسبب اعتدائه على حكمة المباراة

فرضت لجنة الانضباط في ، عقوبة الإيقاف لمدة سنة واحدة، بحق غالي زرارقة يونس، لاعب تيقصراين، أحد أندية الدرجة الرابعة، بسبب اعتدائه على حكمة المباراة.

وكان يونس اعتدى بالخنق على الدولية غادة محاط، خلال مباراة فريقه أمام وداد تلمسان على ملعب الأخير في حادثة صدمت الأوساط الكروية في ، وشملت العقوبة تسديد غرامة مالية قدرها 100 ألف جزائري.

هذه الحادثة، هي الثانية للحكمة محاط بعد الاعتداء عليها من قبل لاعب مولودية الجزائر بلايلي في العام 2024 خلال مباراة جمعت فريقه بنادي وداد تلمسان في ربع الجزائر، حيث عوقب بالإيقاف لستة مباريات وغرامة مالية.







