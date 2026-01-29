إيقاف لاعب جزائري سنة لاعتدائه على حكمة خنقاً

فرضت لجنة الانضباط في الاتحاد الجزائري لكرة القدم
، عقوبة الإيقاف لمدة سنة واحدة، بحق غالي زرارقة يونس، لاعب شبيبة
تيقصراين، أحد أندية دوري
الدرجة الرابعة، بسبب اعتدائه على حكمة المباراة.
وكان يونس اعتدى بالخنق على الحكمة
الدولية غادة محاط، خلال مباراة فريقه أمام وداد تلمسان على ملعب الأخير في حادثة صدمت الأوساط الكروية في الجزائر
، وشملت العقوبة تسديد غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار
جزائري.
هذه الحادثة، هي الثانية للحكمة محاط بعد الاعتداء عليها من قبل لاعب مولودية الجزائر يوسف
بلايلي في العام 2024 خلال مباراة جمعت فريقه بنادي وداد تلمسان في ربع نهائي كأس
الجزائر، حيث عوقب بالإيقاف لستة مباريات وغرامة مالية.