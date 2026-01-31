الأخبار
فيديو - لابورتا يوزّع وجبات للمحتاجين

فيديو - لابورتا يوزّع وجبات للمحتاجين
كرة القدم

2026-01-31 | 04:40
فيديو - لابورتا يوزّع وجبات للمحتاجين

شارك رئيس نادي برشلونة في نشاطٍ تضامني

شارك رئيس نادي برشلونة، جوان لابورتا، في نشاطٍ تضامني لتوزيع الوجبات على محتاجين وأشخاص يعيشون أوضاعًا هشّة اجتماعيًا، وذلك ضمن تعاونٍ أعلن عنه النادي مع المستشفى الميداني التابع لـرعية سانتا آنا في مدينة برشلونة.
وبحسب بيان النادي، يلتزم برشلونة بالتبرّع أسبوعيا بجزء من الطعام المُحضّر يوميا في مدينة خوان غامبر الرياضية، عبر مبادرة تُنسّقها مؤسسة برشلونة، وقد جرى تدشينها بزيارة لابورتا برفقة المديرة العامة للمؤسسة مارتا سيغو.
وأوضح البيانّ أن جزءا من خدمات الطعام المُخصّصة للفريق الأول وللاعبين الشبان في لا ماسيا يُحوَّل منذ بداية كانون الثاني - يناير إلى الرعية، حيث تتولّى شاحنة مع متطوعين نقل الوجبات يوميًا لتوزيعها ضمن 3 وجبات تُقدَّم كل يوم.
وخلال الزيارة، اطّلع لابورتا على عمل المركز الذي يقوده الكاهن بييو سانشيز منذ العام 2017، وشارك في عملية التوزيع إلى جانب المتطوعين.
ويقدّم المركز نحو 500 وجبة يوميًا ويخدم قرابة 2,700 شخصاً، إضافة إلى دعمٍ طبي وإرشادٍ ومأوى لما يصل إلى 25 شخصا يوميا.


فيديو - لابورتا يوزّع وجبات للمحتاجين

Aljadeed
