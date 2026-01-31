مقايضة كاسادو لتخفيض ثمن راشفورد

ضمن صيغة محتملة للتوصل إلى اتفاق

أشارت تقارير إعلاميّة إلى أنّ عرض لاعب الوسط مارك كاسادو على ضمن صيغة محتملة للتوصل إلى اتفاق يُفضي إلى شراء ماركوس راشفورد بشكل دائم، بدل تفعيل خيار الشراء المباشر المدرج في عقد الإعارة

المعلومة المؤكدة رسميًا هي أنّ برشلونة ومانشستر توصلا إلى اتفاق لإعارة راشفورد حتى 30 حزيران - 2026، مع وجود خيار شراء ضمن الاتفاق، من دون إعلان رسمي عن قيمة الخيار في بيان برشلونة.

وفي المقابل، نقلت وسائل موثوقة أن قيمة خيار الشراء تبلغ نحو 30 مليون ، وهو مبلغ تشير التقارير إلى أن برشلونة لا يرغب بدفعه وفق شروطه الحالية، ما فتح الباب أمام سيناريوهات بديلة، مثل التفاوض على سعر أقل، أو التوصل إلى صيغة مختلفة تشمل لاعبًا ضمن الصفقة.

وبحسب هذه التقارير، فإنّ إدراج كاسادو يُطرح كأحد الخيارات لتقليل الكلفة النقدية، لكن يبقى ذلك مرتبطًا بموقف يونايتد وقناعته الرياضية والمالية، فضلًا عن تقييمه للاعب ومدى حاجته الفنية في مركزه.









