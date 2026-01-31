الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
الشعب السنغالي يجمع التبرعات لمدربه والأخير يُعلّق

الشعب السنغالي يجمع التبرعات لمدربه والأخير يُعلّق
كرة القدم

2026-01-31 | 05:15
الشعب السنغالي يجمع التبرعات لمدربه والأخير يُعلّق

بعد العقوبات التي فرضها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

بعد العقوبات التي فرضها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) على مدرب السنغال باب تيّاو عقب أحداث نهائي كأس الأمم، ظهرت مبادرات من بعض المشجعين لجمع تبرعات لمساعدته على دفع الغرامة.
لاحقاً، خرج تيّاو بتعليق علني، حيث طلب إيقاف جمع التبرعات باسمه، ودعوة الناس لتوجيه الأموال إلى قضايا أكثر إلحاحاً.
وعاقبت الكاف تيّاو بالإيقاف خمس مباريات وغرامة 100 ألف دولار، ضمن حزمة عقوبات أوسع على السنغال والمغرب بعد فوضى النهائي.
وقال تياو "شعب السنغال، عائلتي، تضامنكم منذ الإعلان عن العقوبات أثّر فيّ كثيراً، شكرا لكم على الحب الذي تُظهرونه لي كل يوم، لكنني أطلب منكم بتواضع ألا تنظموا حملات جمع تبرعات باسمي". 
وأضاف "رغم أنني أتفهم وأقدّر هذه اللفتة الكريمة، أدعوكم إلى توجيه هذه الأموال إلى قضايا أكثر إلحاحًا، لمصلحة من يحتاجون إليها فعلًا".


الشعب السنغالي يجمع التبرعات لمدربه والأخير يُعلّق

فيديو - غرامة مالية على متصدر الدوري بسبب جدائل الشعر
برشلونة يفتتح 14 مباراة متأخراً

