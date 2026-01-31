الشعب السنغالي يجمع التبرعات لمدربه والأخير يُعلّق

بعد التي فرضها الإفريقي (CAF) على السنغال باب تيّاو عقب أحداث نهائي ، ظهرت مبادرات من بعض المشجعين لجمع تبرعات لمساعدته على دفع الغرامة.

لاحقاً، خرج تيّاو بتعليق علني، حيث طلب إيقاف جمع التبرعات باسمه، ودعوة الناس لتوجيه الأموال إلى قضايا أكثر إلحاحاً.

وعاقبت الكاف تيّاو بالإيقاف خمس مباريات وغرامة 100 ألف ، ضمن حزمة عقوبات أوسع على السنغال والمغرب بعد فوضى النهائي.

وقال تياو "شعب السنغال، عائلتي، تضامنكم منذ الإعلان عن العقوبات أثّر فيّ كثيراً، شكرا لكم على الحب الذي تُظهرونه لي كل يوم، لكنني أطلب منكم بتواضع ألا تنظموا حملات جمع تبرعات باسمي".

وأضاف “رغم أنني أتفهم وأقدّر هذه اللفتة الكريمة، أدعوكم إلى هذه الأموال إلى قضايا أكثر إلحاحًا، لمصلحة من يحتاجون إليها فعلًا".





