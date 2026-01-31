الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
فيديو - غرامة مالية على متصدر الدوري بسبب جدائل الشعر

فيديو - غرامة مالية على متصدر الدوري بسبب جدائل الشعر
كرة القدم

2026-01-31 | 05:17
فيديو - غرامة مالية على متصدر الدوري بسبب جدائل الشعر

بعد منشورات على حسابات نادي أمدسبور الرسمية

فرض الاتحاد التركي لكرة القدم غرامة مالية على نادي أمدسبور بعد منشورات على حساباته الرسمية تضمنت مقاطع لنساء يقمن بتجديل الشعر ضمن حملة تضامن متداولة على مواقع التواصل.
وبحسب موقع Bianet، بلغت الغرامة 802 ألف ليرة تركية، كما فُرضت على رئيس النادي ناهيت إيرين عقوبة المنع لمدة 15 يوما من الأنشطة المرتبطة بإدارة كرة القدم، بدعوى "الدعاية الأيديولوجية" و"الإضرار بسمعة كرة القدم والمؤسسات".
وذكر الموقع أن اللجنة التأديبية ربطت لقرار بمحتوى نُشر على إنستغرام حول "احتجاج / حملة جدائل الشعر"، علماً أن أمدسبور يتصدر حاليا دوري الدرجة الأولى التركية (الدرجة الثانية).
وتعود خلفية الحملة إلى تداول مقطع من الرقة السورية، قيل إنه يُظهر مقاتلًا مواليا للقوات الحكومية في سوريا، وهو يعرض جديلة مقطوعة قال إنها تعود لمقاتلة من قوات حماية المرأة المرتبطة "بسوريا الديمقراطية (قسد)".




الشعب السنغالي يجمع التبرعات لمدربه والأخير يُعلّق

الشعب السنغالي يجمع التبرعات لمدربه والأخير يُعلّق
05:15

الشعب السنغالي يجمع التبرعات لمدربه والأخير يُعلّق

بعد العقوبات التي فرضها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

05:15

الشعب السنغالي يجمع التبرعات لمدربه والأخير يُعلّق

بعد العقوبات التي فرضها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

برشلونة يفتتح 14 مباراة متأخراً
04:41

برشلونة يفتتح 14 مباراة متأخراً

سلّطت صحيفة "آس" الإسبانية الضوء على مؤشرٍ مُقلق

04:41

برشلونة يفتتح 14 مباراة متأخراً

سلّطت صحيفة "آس" الإسبانية الضوء على مؤشرٍ مُقلق

فيديو - لابورتا يوزّع وجبات للمحتاجين
04:40

فيديو - لابورتا يوزّع وجبات للمحتاجين

شارك رئيس نادي برشلونة في نشاطٍ تضامني

04:40

فيديو - لابورتا يوزّع وجبات للمحتاجين

شارك رئيس نادي برشلونة في نشاطٍ تضامني

