فيديو - غرامة مالية على متصدر الدوري بسبب جدائل الشعر

فرض الاتحاد التركي
لكرة القدم غرامة مالية على نادي أمدسبور بعد منشورات على حساباته الرسمية تضمنت مقاطع لنساء يقمن بتجديل الشعر ضمن حملة تضامن متداولة على مواقع التواصل.
وبحسب موقع Bianet، بلغت الغرامة 802 ألف ليرة تركية، كما فُرضت على رئيس النادي ناهيت إيرين عقوبة المنع لمدة 15 يوما من الأنشطة المرتبطة بإدارة كرة القدم
، بدعوى "الدعاية الأيديولوجية" و"الإضرار بسمعة كرة القدم والمؤسسات".
وذكر الموقع أن اللجنة التأديبية ربطت لقرار بمحتوى نُشر على إنستغرام
حول "احتجاج / حملة جدائل الشعر"، علماً أن أمدسبور يتصدر حاليا دوري
الدرجة الأولى التركية (الدرجة الثانية).
وتعود خلفية الحملة إلى تداول مقطع من الرقة السورية
، قيل إنه يُظهر مقاتلًا مواليا للقوات الحكومية في سوريا
، وهو يعرض جديلة مقطوعة قال إنها تعود لمقاتلة من قوات حماية المرأة
المرتبطة "بسوريا الديمقراطية
(قسد)".