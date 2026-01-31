فيديو - غرامة مالية على متصدر الدوري بسبب جدائل الشعر

The Turkish Football Federation has imposed a large financial penalty on Amedspor over a video that was shared. The sanction is considered one of the most severe penalties imposed in the lower leagues.



فرض لكرة القدم غرامة مالية على نادي أمدسبور بعد منشورات على حساباته الرسمية تضمنت مقاطع لنساء يقمن بتجديل الشعر ضمن حملة تضامن متداولة على مواقع التواصل.وبحسب موقع Bianet، بلغت الغرامة 802 ألف ليرة تركية، كما فُرضت على رئيس النادي ناهيت إيرين عقوبة المنع لمدة 15 يوما من الأنشطة المرتبطة بإدارة ، بدعوى "الدعاية الأيديولوجية" و"الإضرار بسمعة كرة القدم والمؤسسات".وذكر الموقع أن اللجنة التأديبية ربطت لقرار بمحتوى نُشر على حول "احتجاج / حملة جدائل الشعر"، علماً أن أمدسبور يتصدر حاليا الدرجة الأولى التركية (الدرجة الثانية).وتعود خلفية الحملة إلى تداول مقطع من الرقة ، قيل إنه يُظهر مقاتلًا مواليا للقوات الحكومية في ، وهو يعرض جديلة مقطوعة قال إنها تعود لمقاتلة من قوات حماية المرتبطة "بسوريا (قسد)".