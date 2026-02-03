عاجل
كرة القدم

2026-02-03 | 00:20
فيديو - الجماهير تحتفي بـ "إدين دجيكو" بطبقٍ شهيّ

في مشهد استثنائي يعكس حجم الشعبية الجارفة

في مشهد استثنائي يعكس حجم الشعبية الجارفة التي يتمتع بها النجم البوسني إدين دجيكو، قامت مجموعة من مشجعي نادي شالكه 04 الألماني بلفتة "شهية" ومبتكرة خلال احدى الحصص التدريبية للفريق.
فقد قام المشجعون بإعداد الطبق الوطني البوسني الشهير "كيبابي" (Ćevapi) على شواية صغيرة داخل مقر التدريبات، ولم يتردد المهاجم المخضرم، المنضم حديثاً لصفوف "الأزرق الملكي" من فيورنتينا، في تلبية الدعوة.
وشوهد دجيكو وهو يتذوّق الوجبة بحفاوة وسط أجواء من المرح، كما انضمّ إليه مدرب الفريق، ميرون موسليتش، وهو نمساوي من أصول بوسنية، وعبر عن سعادته بهذه المبادرة قائلاً بابتسامة "بصفتي بوسنياً، لا يمكنني أن أقول لا لهذا الطبق". 
وتأتي هذه الخطوة الاحتفالية تزامناً مع حالة التفاؤل التي تسود النادي بعد توقيع دجيكو (39 عاماً) الذي نجح في تسجيل هدف التعادل في أول ظهور له مع الفريق، ليصبح أكبر هداف في تاريخ دوري الدرجة الثانية الألماني.
وعبّر المشجعون عن امتنانهم للنجم البوسني الذي اختار شالكه رغم الظروف الصعبة، مقدمين له "طعم الوطن" كرسالة ترحيب حارة في معقل "غيلسنكيرشن".
 
 
 

