رودري يهاجم التحكيم بعد مواجهة توتنهام

أثار النجم الإسباني الحائز على الذهبية موجة عارمة من الجدل

أثار النجم الإسباني رودري، لاعب وسط مانشستر سيتي والحائز على الذهبية، موجة عارمة من الجدل في الأوساط الرياضية الإنجليزية عقب تعادل فريقه المثير أمام توتنهام هوتسبير بهدفين لمثلهما، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من .

وخرج الدولي الإسباني عن صمته المعتاد تجاه الأطقم التحكيمية، موجهاً انتقادات لاذعة وحادة اعتبرت الأقوى له منذ انضمامه لصفوف "السيتيزنز".

وفي تصريحات أدلى بها عقب اللقاء، أعرب رودري عن استيائه الشديد من احتساب هدف توتنهام الأوّل، الذي سجله دومينيك سولانكي، مؤكداً وجود مخالفة واضحة ضد زميله مارك غويهي قبل تسجيله.

وقال رودري بلهجة حادة "لقد ركل ساق غويهي بشكل واضح جداً، الجميع رأى الصور، إنه أمر غير مقبول أن تمر لقطة كهذه في وجود تقنية الفيديو".

وذهب الإسباني إلى أبعد من مجرد انتقاد لقطة فنية، ملمحاً إلى وجود "نية مسبقة" لعرقلة مسيرة حامل اللقب، قائلًا إنّ هناك من لا يريد له الفوز مجدداً، لكن في نهاية المطاف، يجب أن يكون الحكم محايداً، وما يحدث مع السيتي في المباريات الثلاث ليس عدلاً على الإطلاق.

وأضاف رودري أنّ تكرار الأخطاء المؤثّرة ضدّ فريقه بدأ يثير الشكوك والإحباط داخل غرفة الملابس، خاصّة وأن الفارق مع المتصدر آرسنال اتسع إلى ست نقاط.

تأتي هذه التصريحات لترفع من حدة التوتر بين مانشستر سيتي ولجنة الإنجليزية، خاصة وأنها تزامنت مع انتقادات ساخرة وجهها المدرب بيب غوارديولا، ما يضع رودري تحت طائلة الانضباطية المحتملة من الإنجليزي ، الذي يمنع التشكيك في نزاهة وحياد الحكام.







