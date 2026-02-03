عاجل
سلام: تربطني علاقات جيدة مع الرئيسين عون وبري بالرغم من أساليب العمل المختلفة ويجب المحافظة على التعاون بين السلطات
سلام: لن ندخل أي مغامرة حرب جديدة
سلام: التزامنا بالسياسات الإصلاحية يُشجع على الاستثمار في لبنان
سلام في القمة العالمية للحكومات: تحقيق السيادة والإصلاح أساس للنهوض بالبلد
رودري يهاجم التحكيم بعد مواجهة توتنهام

رودري يهاجم التحكيم بعد مواجهة توتنهام
A-
A+

كرة القدم

2026-02-03 | 00:21
رودري يهاجم التحكيم بعد مواجهة توتنهام

أثار النجم الإسباني الحائز على الكرة الذهبية موجة عارمة من الجدل

أثار النجم الإسباني رودري، لاعب وسط مانشستر سيتي والحائز على الكرة الذهبية، موجة عارمة من الجدل في الأوساط الرياضية الإنجليزية عقب تعادل فريقه المثير أمام توتنهام هوتسبير بهدفين لمثلهما، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وخرج الدولي الإسباني عن صمته المعتاد تجاه الأطقم التحكيمية، موجهاً انتقادات لاذعة وحادة اعتبرت الأقوى له منذ انضمامه لصفوف "السيتيزنز".
وفي تصريحات أدلى بها عقب اللقاء، أعرب رودري عن استيائه الشديد من احتساب هدف توتنهام الأوّل، الذي سجله دومينيك سولانكي، مؤكداً وجود مخالفة واضحة ضد زميله مارك غويهي قبل تسجيله.
وقال رودري بلهجة حادة "لقد ركل ساق غويهي بشكل واضح جداً، الجميع رأى الصور، إنه أمر غير مقبول أن تمر لقطة كهذه في وجود تقنية الفيديو".
وذهب الإسباني إلى أبعد من مجرد انتقاد لقطة فنية، ملمحاً إلى وجود "نية مسبقة" لعرقلة مسيرة حامل اللقب، قائلًا إنّ هناك من لا يريد له الفوز مجدداً، لكن في نهاية المطاف، يجب أن يكون الحكم محايداً، وما يحدث مع السيتي في المباريات الثلاث الأخيرة ليس عدلاً على الإطلاق.
وأضاف رودري أنّ تكرار الأخطاء المؤثّرة ضدّ فريقه بدأ يثير الشكوك والإحباط داخل غرفة الملابس، خاصّة وأن الفارق مع المتصدر آرسنال اتسع إلى ست نقاط. 
تأتي هذه التصريحات لترفع من حدة التوتر بين مانشستر سيتي ولجنة الحكام الإنجليزية، خاصة وأنها تزامنت مع انتقادات ساخرة وجهها المدرب بيب غوارديولا، ما يضع رودري تحت طائلة العقوبات الانضباطية المحتملة من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الذي يمنع التشكيك في نزاهة وحياد الحكام.



مقالات ذات صلة

الاتحاد الأوروبي يراجع بروتوكول التحكيم تحت ضغط الأندية
2026-01-03

الاتحاد الأوروبي يراجع بروتوكول التحكيم تحت ضغط الأندية

توتنهام يُسجّل رقما سلبيّا بعد الهزيمة أمام ليفربول
2025-12-21

توتنهام يُسجّل رقما سلبيّا بعد الهزيمة أمام ليفربول

جدل تحكيمي كبير يهزّ كأس البرتغال
2025-12-20

جدل تحكيمي كبير يهزّ كأس البرتغال

فيديو - فضيحة "الغاز الضاحك" تُربك توتنهام
2025-12-08

فيديو - فضيحة "الغاز الضاحك" تُربك توتنهام

رياضة

كرة القدم

رودري

مانشستر سيتي

تخريب جدارية الأخوين ويليامز في بلباو
فيديو - الجماهير تحتفي بـ "إدين دجيكو" بطبقٍ شهيّ

