4 آب "الحقيقة الضائعة"
تصاعد خطير: تهديدات أمنية تلاحق التحكيم بعد "ديربي إيطاليا"

تصاعد خطير: تهديدات أمنية تلاحق التحكيم بعد &quot;ديربي إيطاليا&quot;
كرة القدم

2026-02-17 | 01:32
تصاعد خطير: تهديدات أمنية تلاحق التحكيم بعد "ديربي إيطاليا"

شهدت الساحة الرياضية الإيطالية تطوراً خطيراً

شهدت الساحة الرياضية الإيطالية تطوراً خطيراً بعدما تحولت أزمة تحكيمية في "ديربي إيطاليا" بين يوفنتوس وإنتر ميلان إلى ملف أمني. 
وتلقى الحكم فيديريكو لا بينا عشرات التهديدات العنيفة عبر الإنترنت، ما دفع السلطات الأمنية لنصحه بالبقاء في منزله واتخاذ إجراءات حماية إضافية لحمايته وعائلته.
اندلعت الشرارة عقب قرار مثير للجدل بإشهار البطاقة الحمراء في وجه لاعب يوفنتوس، بيير كالولو، إثر إنذار ثانٍ، وسط اعتراضات حادة من "البيانكونيري"، ولم تتوقّف الموجة عند الحكم فحسب، بل طالت المدافع أليساندرو باستوني الذي اتهم بالمبالغة في السقوط. 
ومن الناحية التنظيمية، أعادت الحادثة فتح النقاش حول قصور بروتوكول تقنية الفيديو (VAR)، الذي لا يسمح بمراجعة الإنذارات الصفراء حتى لو أدت لطرد، ما جعل القرار نهائياً دون تدخل تقني.
من جانبه، أقر جيانلوكا روكي، المسؤول عن التحكيم، بخطأ القرار وقدّم اعتذاره، في حين أكدت جمعية الحكام الإيطالية أنّ لا بينا قد يواجه عقوبات إدارية أو إيقافاً. 
وحذرت الجمعية من خطورة "ثقافة التمثيل" وتأثيرها في شحن الجماهير، مؤكّدة أنّ العنف اللفظي والتهديدات الموجهة للحكام ومحيطهم العائلي تجاوزت الخطوط الحمراء للرياضة، مما يستوجب تدخلاً حازماً من السلطات لضبط المشهد الكروي المتأزم.



مقالات ذات صلة

رودري يهاجم التحكيم بعد مواجهة توتنهام
2026-02-03

رودري يهاجم التحكيم بعد مواجهة توتنهام

الاتحاد الأوروبي يراجع بروتوكول التحكيم تحت ضغط الأندية
2026-01-03

الاتحاد الأوروبي يراجع بروتوكول التحكيم تحت ضغط الأندية

ازمة تلاحق ريهام عبد الغفور بعد صورة مسيئة من دون علمها وهذا ردها
2025-12-24

ازمة تلاحق ريهام عبد الغفور بعد صورة مسيئة من دون علمها وهذا ردها

تحقيقات حول مزاعم اعتداء جنسي تُلاحق شقيق أنسو فاتي
2026-02-10

تحقيقات حول مزاعم اعتداء جنسي تُلاحق شقيق أنسو فاتي

تصاعد خطير: تهديدات أمنية تلاحق التحكيم بعد "ديربي إيطاليا"

رياضة

كرة القدم

يوفنتوس

إنتر ميلان

تضارب الأنباء حول مفاوضات "البريميرليغ" مع كلوب
فاجعة في الملاعب الأرجنتينية: مصرع لاعب شاب

اقرأ ايضا في كرة القدم

حمل اسم اسامة بن لادن وشقيقه اسم صدّام حسين!!
02:03

حمل اسم اسامة بن لادن وشقيقه اسم صدّام حسين!!

عاد اسم اللاعب أسامة فينلادن ليثير الاهتمام

02:03

حمل اسم اسامة بن لادن وشقيقه اسم صدّام حسين!!

عاد اسم اللاعب أسامة فينلادن ليثير الاهتمام

تضارب الأنباء حول مفاوضات "البريميرليغ" مع كلوب
01:33

تضارب الأنباء حول مفاوضات "البريميرليغ" مع كلوب

جدل واسع في الأوساط الرياضية الإنجليزية

01:33

تضارب الأنباء حول مفاوضات "البريميرليغ" مع كلوب

جدل واسع في الأوساط الرياضية الإنجليزية

فاجعة في الملاعب الأرجنتينية: مصرع لاعب شاب
01:31

فاجعة في الملاعب الأرجنتينية: مصرع لاعب شاب

خيم الحزن على الأوساط الرياضية في الأرجنتين

01:31

فاجعة في الملاعب الأرجنتينية: مصرع لاعب شاب

خيم الحزن على الأوساط الرياضية في الأرجنتين

حمل اسم اسامة بن لادن وشقيقه اسم صدّام حسين!!
02:03
تضارب الأنباء حول مفاوضات "البريميرليغ" مع كلوب
01:33
فاجعة في الملاعب الأرجنتينية: مصرع لاعب شاب
01:31
فيديو - صدمة "مارفل" في ريكسهام: المواجهة مع تشيلسي
01:30

