فاجعة في الملاعب الأرجنتينية: مصرع لاعب شاب

خيم الحزن على الأوساط الرياضية في

خيم الحزن على الأوساط الرياضية في عقب الإعلان عن وفاة لاعب الشاب، سيباستيان ترافيرسو، عن عمر ناهز 20 عاماً، إثر حادث مروري أليم وقع أثناء عودته من مدينة دولوريس بعد مشاركته في فعاليات كرنفال شعبي برفقة أصدقائه.

ووفقاً للتحقيقات الأولية، فقد ترافيرسو السيطرة على سيارته من طراز "فورد إيكوسبورت"، ما أدى إلى انحرافها نحو المسار المعاكس والاصطدام وجهاً لوجه بمركبة " هايلوكس.

ورجّحت عائلة اللاعب أن يكون النعاس قد غلبه خلف المقود، ما تسبب في هذا الانحراف القاتل، على الرغم من نقله سريعاً إلى المستشفى، حيث فارق الحياة متأثراً بإصاباته الخطيرة، بينما نُقل ركاب السيارة الأخرى لتلقي العلاج من إصابات متفاوتة.

ونعى نادي "إنديبندينتي"، الذي كان يدافع ترافيرسو عن ألوانه في الدوريات الإقليمية، لاعبه الراحل بكلمات مؤثرة، مؤكداً أن ذكراه ستظل حية في قلوب زملائه.

ويملك ترافيرسو مسيرة محلّيّة واعدة، حيث سبق له اللعب لأندية "ريفر" و"إستوديانتيس دي لا بلاتا" و"فيّا سان كارلوس"، بالإضافة إلى تمّيزه في كرة الصالات، مما يجعل رحيله خسارة مؤلمة للمجتمع الرياضي في مدينته كاستيلي.







