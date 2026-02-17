الأخبار
فاجعة في الملاعب الأرجنتينية: مصرع لاعب شاب

فاجعة في الملاعب الأرجنتينية: مصرع لاعب شاب
كرة القدم

2026-02-17 | 01:31
فاجعة في الملاعب الأرجنتينية: مصرع لاعب شاب

خيم الحزن على الأوساط الرياضية في الأرجنتين

خيم الحزن على الأوساط الرياضية في الأرجنتين عقب الإعلان عن وفاة لاعب كرة القدم الشاب، سيباستيان ترافيرسو، عن عمر ناهز 20 عاماً، إثر حادث مروري أليم وقع أثناء عودته من مدينة دولوريس بعد مشاركته في فعاليات كرنفال شعبي برفقة أصدقائه.
ووفقاً للتحقيقات الأولية، فقد ترافيرسو السيطرة على سيارته من طراز "فورد إيكوسبورت"، ما أدى إلى انحرافها نحو المسار المعاكس والاصطدام وجهاً لوجه بمركبة "تويوتا هايلوكس.
ورجّحت عائلة اللاعب أن يكون النعاس قد غلبه خلف المقود، ما تسبب في هذا الانحراف القاتل، على الرغم من نقله سريعاً إلى المستشفى، حيث فارق الحياة متأثراً بإصاباته الخطيرة، بينما نُقل ركاب السيارة الأخرى لتلقي العلاج من إصابات متفاوتة.
ونعى نادي "إنديبندينتي"، الذي كان يدافع ترافيرسو عن ألوانه في الدوريات الإقليمية، لاعبه الراحل بكلمات مؤثرة، مؤكداً أن ذكراه ستظل حية في قلوب زملائه. 
ويملك ترافيرسو مسيرة محلّيّة واعدة، حيث سبق له اللعب لأندية "ريفر" و"إستوديانتيس دي لا بلاتا" و"فيّا سان كارلوس"، بالإضافة إلى تمّيزه في كرة الصالات، مما يجعل رحيله خسارة مؤلمة للمجتمع الرياضي في مدينته كاستيلي.



مقالات ذات صلة

لاعب شاب ووالدته ضحيتان لحرائق تشيلي
2026-01-21

لاعب شاب ووالدته ضحيتان لحرائق تشيلي

مقتل لاعب إيطالي شاب في فرنسا
2026-01-06

مقتل لاعب إيطالي شاب في فرنسا

فيديو قاسي لمقتل لاعب شاب بعد سقوط عمود كرة السلة عليه
2025-11-28

فيديو قاسي لمقتل لاعب شاب بعد سقوط عمود كرة السلة عليه

مصرع موهبة كروية ورفيقته في حادث مروّع
2026-01-21

مصرع موهبة كروية ورفيقته في حادث مروّع

فاجعة في الملاعب الأرجنتينية: مصرع لاعب شاب

رياضة

كرة القدم

سيباستيان ترافيرسو

دولوريس

تصاعد خطير: تهديدات أمنية تلاحق التحكيم بعد "ديربي إيطاليا"
فيديو - صدمة "مارفل" في ريكسهام: المواجهة مع تشيلسي

