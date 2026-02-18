الأخبار
كرة القدم

2026-02-18 | 02:16
فيديو - محرز ونجوم الأهلي يشاركون في تجهيز سلال رمضان

جسّد النجم الجزائري رياض محرز معاني التكافل الاجتماعي

جسّد النجم الجزائري رياض محرز وزملاؤه معاني التكافل الاجتماعي واقعاً ملموساً، من خلال ظهوره في مقطع فيديو حديث وهو يشارك بفعالية في حملة تطوعية مخصصة لتجهيز سلال رمضان.
ولم يكتفِ محرز بتوجيه تهنئة للمسلمين بمناسبة حلول الشهر المبارك، بل انخرط ميدانياً في تعبئة المواد الغذائية الأساسية داخل الصناديق المخصصة للأسر المتعففة، جنباً إلى جنب مع مجموعة من المتطوعين، في مشهد إنساني لافت بعيداً عن صخب الملاعب والمنافسات الرياضية.
وشاركت مجموعة من نجوم نادي الأهلي السعودي، تقدمها محرز (34 عاماً)، الى جانب 40 متطوعاً مع 2982 متبرعاً في تجهيز 400 سلة غذائية في 15 ساعة عمل، في مبادرة إنسانية جاءت تحت شعار "مع بعض نقدر نسوي فرق".



