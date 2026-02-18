فيديو - محرز ونجوم الأهلي يشاركون في تجهيز سلال رمضان

أجواء مبهرة🥹 رياض محرز يشارك في تجهيز سلال رمضان!🌙😍 pic.twitter.com/UYNqQ4h9h2 — GOAL Arabia (@GoalAR) February 17, 2026

جسّد النجم محرز وزملاؤه معاني التكافل الاجتماعي واقعاً ملموساً، من خلال ظهوره في مقطع فيديو حديث وهو يشارك بفعالية في حملة تطوعية مخصصة لتجهيز سلال .ولم يكتفِ محرز بتوجيه تهنئة للمسلمين بمناسبة حلول الشهر المبارك، بل انخرط ميدانياً في تعبئة المواد الغذائية الأساسية داخل الصناديق المخصصة للأسر المتعففة، جنباً إلى جنب مع مجموعة من المتطوعين، في إنساني لافت بعيداً عن صخب الملاعب والمنافسات الرياضية.وشاركت مجموعة من نجوم نادي السعودي، تقدمها محرز (34 عاماً)، الى جانب 40 متطوعاً مع 2982 متبرعاً في تجهيز 400 سلة غذائية في 15 ساعة عمل، في مبادرة إنسانية جاءت تحت شعار "مع بعض نقدر نسوي فرق".