فينيسيوس دوّن اسمه بأحرف من ذهب في دوري أبطال أوروبا

دوّن فينيسيوس اسمه بأحرف من ذهب

دوّن فينيسيوس اسمه بأحرف من ذهب في سجلات المسابقة القارية العريقة، بعدما رفع رصيده إلى 31 هدفاً في .

وبهذا الرقم، ارتقى جناح إلى المركز الثاني في قائمة أكثر اللاعبين البرازيليين تسجيلاً في تاريخ البطولة، متجاوزاً أساطير كروية سابقة، خلف المتصدر نيمار دا سيلفا الذي يمتلك 43 هدفاً.

وجاء هذا الإنجاز التاريخي عقب الهدف الحاسم الذي سجله في شباك بنفيكا ، ضمن مواجهة ذهاب الدور الإقصائي التي أقيمت في لشبونة وانتهت بفوز النادي الملكي بهدف نظيف.

وعلى الرغم من الأجواء المشحونة التي شهدتها المباراة، والتي تضمنت توقفاً مؤقتاً بسبب مزاعم إساءة عنصريّة وُجِّهت للاعب، إلا أن الدولي البرازيلي نجح في ترك بصمته التهديفية التي منحت فريقه الأفضلية.

ووفقاً للإحصائيات الرسمية، يتفوق فينيسيوس حالياً على النجم المعتزل كاكا الذي حلّ ثالثاً برصيد 30 هدفاً، والأسطورة ريفالدو الذي حل رابعاً بـ 27 هدفاً.

ويعزّز هذا التقدم السريع من مكانة اللاعب كأحد أبرز الهدافين في تاريخ المسابقة، حيث بات يفصله 12 هدفاً عن معادلة الرقم القياسي المسجل نيمار.







