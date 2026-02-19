عاجل
الرئيس عون تسلّم دعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لحضور المؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في باريس في 5 آذار المقبل
الرئيس عون تسلّم دعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لحضور المؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في باريس في 5 آذار المقبل
الوكالة الوطنية: الجيش الإسرائيلي فخخ منزلًا في يارون ودمره بالكامل
الوكالة الوطنية: الجيش الإسرائيلي فخخ منزلًا في يارون ودمره بالكامل
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد تغطيات خاصة
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
18 o
AlJadeedTv
البقاع
13 o
AlJadeedTv
الجنوب
19 o
AlJadeedTv
الشمال
19 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
12 o
AlJadeedTv
كسروان
17 o
AlJadeedTv
متن
17 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

تحقيقات برتغالية وأوروبية موسعة في واقعة العنصرية ضد فينيسيوس

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
تحقيقات برتغالية وأوروبية موسعة في واقعة العنصرية ضد فينيسيوس
A-
A+

كرة القدم

2026-02-19 | 00:13
تحقيقات برتغالية وأوروبية موسعة في واقعة العنصرية ضد فينيسيوس

وسّعت السلطات البرتغالية نطاق التعامل مع "الإساءة العنصرية المزعومة"

وسّعت السلطات البرتغالية نطاق التعامل مع "الإساءة العنصرية المزعومة" التي أبلغ عنها نجم ريال مدريد، فينيسيوس جونيور، خلال مباراة فريقه أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا، عبر فتح مسار تحقيق إداري موازٍ للتحقيقات الكروية. 
وبحسب تقرير صحيفة "آس" الإسبانية، بدأت السلطة البرتغالية للوقاية ومكافحة العنف في الرياضة إجراءات تقصٍ رسمية حول ما نُسب إلى جناح بنفيكا جيانلوكا بريستياني.
ويتضمن هذا المسار إمكانية فرض عقوبات انضباطية رادعة أو إحالة الملف كاملاً إلى النيابة العامّة في حال ثبوت الوقائع، بالتزامن مع قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بتعيين مفتش أخلاقيات وانضباط لجمع الأدلة والاستماع لشهادات الأطراف المعنية بالواقعة.
وكانت مواجهة الذهاب التي احتضنها ملعب "إستاديو دا لوز" مساء 17 شباط - فبراير قد شهدت توتراً كبيراً أدى لتوقّف اللعب لمدّة تراوحت بين 10 و11 دقيقة عقب تفعيل بروتوكول مكافحة العنصرية، قبل أن تُستأنف المباراة وتنتهي بفوز النادي الملكي بهدف نظيف. 
وفي المقابل، نفى اللاعب بريستياني بشكل قاطع توجيه أي إساءة عنصرية، فيما أكد نادي بنفيكا دعمه الكامل للاعبه مع الترحيب بالتحقيقات الجارية لكشف الحقيقة.



مقالات ذات صلة

الهتافات العنصرية تلاحق فينيسيوس
2026-01-15

الهتافات العنصرية تلاحق فينيسيوس

لا حرب موسعة..ولكن! (الأنباء الكويتية)
2026-01-13

لا حرب موسعة..ولكن! (الأنباء الكويتية)

الرئيس الأميركي دونالد ترامب: الولايات المتحدة شنت بشكل ناجح ضربات موسعة على فنزويلا
2026-01-03

الرئيس الأميركي دونالد ترامب: الولايات المتحدة شنت بشكل ناجح ضربات موسعة على فنزويلا

داني ألفيس شريك ولاعب في نادي برتغالي
2026-01-25

داني ألفيس شريك ولاعب في نادي برتغالي

تحقيقات برتغالية وأوروبية موسعة في واقعة العنصرية ضد فينيسيوس

رياضة

كرة القدم

ريال مدريد

فينيسيوس جونيور

جيانلوكا بريستياني

العودة الى الأعلى
Aljadeed
نجل مارسيلو يقود "لا روخيتا" للتتويج بلقب دولي
عقوبة قاسية تصدم نادي إشبيلية

اقرأ ايضا في كرة القدم

ريال بيتيس يبتكر أول قميص كرة قدم بعبق زهر البرتقال
00:15

ريال بيتيس يبتكر أول قميص كرة قدم بعبق زهر البرتقال

في سابقة فريدة تدمج بين الابتكار الرياضي والوعي البيئي

00:15

ريال بيتيس يبتكر أول قميص كرة قدم بعبق زهر البرتقال

في سابقة فريدة تدمج بين الابتكار الرياضي والوعي البيئي

نجل مارسيلو يقود "لا روخيتا" للتتويج بلقب دولي
00:14

نجل مارسيلو يقود "لا روخيتا" للتتويج بلقب دولي

توّج منتخب إسبانيا تحت 17 عاماً بلقب بطولة الغارف الدولية

00:14

نجل مارسيلو يقود "لا روخيتا" للتتويج بلقب دولي

توّج منتخب إسبانيا تحت 17 عاماً بلقب بطولة الغارف الدولية

عقوبة قاسية تصدم نادي إشبيلية
00:12

عقوبة قاسية تصدم نادي إشبيلية

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن قرار حازم

00:12

عقوبة قاسية تصدم نادي إشبيلية

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن قرار حازم

اخترنا لك
ريال بيتيس يبتكر أول قميص كرة قدم بعبق زهر البرتقال
00:15
نجل مارسيلو يقود "لا روخيتا" للتتويج بلقب دولي
00:14
عقوبة قاسية تصدم نادي إشبيلية
00:12
فيديو - بودو/غليمت يهزم الثلوج وإنتر ميلان في ليلة الأبطال الاستثنائية
00:11

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026