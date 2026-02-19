نجل مارسيلو يقود "لا روخيتا" للتتويج بلقب دولي

توّج منتخب إسبانيا تحت 17 عاماً بلقب بطولة الغارف الدولية

توّج منتخب إسبانيا تحت 17 عاماً بلقب بطولة الغارف الدولية الودية في البرتغال، بعد اكتساحه نظيره الفنلندي (٧-٠)، يوم الأربعاء في ختام منافسات البطولة التي شهدت صراعاً محتدماً.

وجاء تتويج "لا روخيتا" باللقب بفارق الأهداف عن المنتخب البرتغالي المستضيف، حيث رفعت إسبانيا رصيدها إلى فارق أهداف بلغ +8، متفوقة على البرتغال التي اكتفت بفارق +6 رغم فوزها في الجولة على بهدف نظيف، ما منح الإسبان الأفضلية في الترتيب النهائي.

وعلى ملعب "أل بوفييرا البلدي"، فرض المنتخب الإسباني سيطرته المطلقة، حيث افتتح روبين غوميز التسجيل بثنائية، وأضاف كريستيان إيمغا الثالث لينتهي الشوط الأول بثلاثية.

وفي الشوط الثاني، سجل روبيرتو توماس الهدف الرابع، وتبعه إيبريما تونكارا بالخامس، قبل أن يخطف إنزو ألفيس، نجل النجم البرازيلي مارسيلو، الأنظار بتسجيله هدفين متتاليين في الدقيقتين 65 و69، ليؤكد موهبته التهديفية ويختتم مهرجان الأهداف في مباراة نظيفة خلت من البطاقات.

وأكد الإسباني أن هذا التتويج يمنح المنتخب دفعة معنوية هائلة قبل خوض المرحلة الثانية من التصفيات الأوروبية في آذار - مارس المقبل، حيث من المقرر أن يواجه "لا روخيتا" منتخبات أيرلندا الشمالية واسكتلندا وتركيا، بحثاً عن بطاقة العبور للنهائيات القارية ومواصلة العروض القوية التي قدمها الفريق في البرتغال.







