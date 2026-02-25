الأخبار
مهرجان قطر يطرح تذاكر كأس الفيناليسما رسمياً

مهرجان قطر يطرح تذاكر كأس الفيناليسما رسمياً
كرة القدم

2026-02-25 | 01:55
مهرجان قطر يطرح تذاكر كأس الفيناليسما رسمياً

يستعد مشجعو كرة القدم لخوض تجربة كروية استثنائية حافلة بالنجوم

تنطلق مساءً اليوم مبيعات التذاكر لمهرجان قطر لكرة القدم، بما في ذلك مباراة كأس الفيناليسما ️2026 (www.roadtoqatar.qa).
ويستعد مشجعي كرة القدم من مختلف أنحاء العالم لخوض تجربة كروية استثنائية حافلة بالنجوم، تُقام في قطر خلال الفترة من 26 إلى 31 آذار - مارس، بمشاركة منتخبات إسبانيا والأرجنتين وقطر والسعودية ومصر وصربيا، ضمن ست مباريات دولية رفيعة المستوى.
وتتصدر مباراة كأس الفيناليسما برنامج المهرجان، حيث تجمع بين بطل أوروبا منتخب إسبانيا وبطل أميركا الجنوبية منتخب الأرجنتين على استاد لوسيل يوم 27 آّذار - مارس. 
وتستضيف قطر هذه المباراة الدولية المرموقة للمرة الأولى، ما يعزز مكانتها كوجهة عالمية رائدة للرياضة، في ظل الإرث المتواصل الذي رسخته الدولة في تنظيم كبرى الفعاليات الرياضية العالمية.
وستشهد المباراة المرتقبة عودة منتخب الأرجنتين، بطل العالم وحامل لقب كوبا أميركا 2024، إلى استاد لوسيل الأيقوني، الذي تُوّج فيه بلقب كأس العالم في قطر 2022، للقاء منتخب إسبانيا، بطل بطولة أمم أوروبا 2024. 
وسيحظى المشجعون الحاضرون في كأس فيناليسيما 2026 بفرصة مشاهدة مواجهة استثنائية بين جيلين كرويين، حيث يتواجه أسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي مع النجم الإسباني الصاعد لامين يامال في لقاء كروي يُنتظر أن يكون تاريخيًا.
ويجمع مهرجان قطر لكرة القدم أيضًا منتخبات قطر وصربيا، إلى جانب منتخبي السعودية ومصر، في سلسلة من المباريات القوية التي تمنح المنتخبات المشاركة فرصة مهمة لاختبار جاهزيتها وتقييم مستوياتها قبل نهائيات كأس العالم 2026.
ويمكن للمشجعين شراء ما يصل إلى أربع تذاكر لكل مباراة، وسيتم إرسال تأكيد الحجز عبر البريد الإلكتروني المسجّل، ويُشترط أن يحصل كل مشجع على تذكرته الخاصة لحضور المباراة، بمن فيهم الأطفال الرضّع.
وتتضمن الخيارات أماكن مخصصة للمشجعين من ذوي الإعاقة ([email protected])، وسيحظى المشجعون طوال فترة المهرجان بمجموعة متنوعة من الفعاليات الترفيهية والأنشطة الثقافية المصاحبة.


