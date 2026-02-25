الأخبار
بسبب "الفار".. زوجة تطعن زوجها بالسكين

كرة القدم

2026-02-25 | 01:56
بسبب "الفار".. زوجة تطعن زوجها بالسكين

تحوّلت أجواء الإثارة الكرويّة في نابولي إلى مأساة عائليّة

تحوّلت أجواء الإثارة الكرويّة في مدينة نابولي الإيطالية إلى مأساة عائليّة، بعدما انتهى خلاف منزلي بإصابة مشجّع لنادي نابولي بطعنة سكّين سدّدتها زوجته، إثر سوء فهم لمشاعر الغضب التي أبداها تجاه قرارات التحكيم خلال مباراة فريقه أمام أتالانتا.
وبحسب تقارير الشرطة الإيطالية، فإنّ الزوجة البالغة من العمر 35 عاماً، اعتقدت أنّ الشتائم الصارخة التي أطلقها زوجها كانت موجهة إليها شخصياً، بينما كان الرجل يصب جام غضبه على تقنيّة الفيديو (VAR).
بدأ التوتر حين أُلغي قرار احتساب ركلة جزاء لصالح نابولي، ما أثار حفيظة المشجّع الأربعيني داخل منزله، لتتصاعد المشادة سريعاً وتلقي الزوجة مقصّاً وعدّة سكاكين مطبخ أصابت إحداها الزوج في جنبه.
ورغم الإصابة، تمكّن الرجل من استدعاء الإسعاف بنفسه، ونُقل إلى المستشفى وحالته مستقرّة، بينما أوقفت السلطات الزوجة للتحقيق في الحادثة.



Aljadeed
X
