فيديو - عادة غريبة للمهاجم الكوري مع بشكتاش

Before every match, Beşiktaş and South Korean player Oh Hyeon-gyu goes onto the pitch barefoot. 🇰🇷👣



Oh Hyeon-gyu says it's his grounding ritual to connect with the pitch and clear bad vibes before kick-off. ⚽️🦶 pic.twitter.com/YW5pstVckY — Football ⚽ (@Footballtweet) February 25, 2026

لفت المهاجم الكوري الجنوبي أوه هيون-غيو، النجم الجديد لنادي بشكتاش ، أنظار الجماهير بشكل لافت في الأسابيع القليلة الماضية، بفضل عادة استثنائية وغير مألوفة يحرص على ممارستها بانتظام قبل انطلاق صافرة البداية.ويظهر اللاعب الشاب على المستطيل الأخضر حافي القدمين تماماً خلال فترات الإحماء واللحظات الحاسمة التي تسبق المباريات، في فريد، ما أثار فضول الكثيرين حول الدوافع الحقيقية وراء هذا التصرف في ملاعب الاحترافية.ووفقاً لتقارير صحفية رياضية صادرة في ، فقد حرص اللاعب على توضيح أنّ هذه الخطوة لا تندرج إطلاقاً ضمن محاولات الاستعراض أو لفت الانتباه، بل تشكّل روتيناً ذهنيّاً ونفسيّاً بالغ الأهمّيّة يساعده على الدخول في أجواء اللقاء التنافسية.وأشار اللاعب بوضوح إلى أنّ المشي حافياً يمنحه القدرة الفائقة على التركيز العميق والاستعداد الأمثل للمواجهات الكروية.وقد ارتبط هذا السلوك المتكرر بمفهوم "التأريض" المتداول رياضياً وشعبياً، والذي يُعد وسيلة فعالة للشعور بالاتصال المباشر مع أرضية الملعب وتفريغ التوتر.ويأتي هذا الاهتمام المتزايد بتفاصيل اللاعب تزامناً مع بداياته القوية عقب انتقاله الرسمي إلى صفوف بشكتاش، قادماً من نادي جينك.