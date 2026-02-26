الأخبار
فيديو - عادة غريبة للمهاجم الكوري مع بشكتاش

فيديو - عادة غريبة للمهاجم الكوري مع بشكتاش
كرة القدم

2026-02-26 | 02:16
فيديو - عادة غريبة للمهاجم الكوري مع بشكتاش

عادة غير مألوفة يحرص على ممارستها بانتظام قبل انطلاق صافرة البداية

لفت المهاجم الكوري الجنوبي أوه هيون-غيو، النجم الجديد لنادي بشكتاش التركي، أنظار الجماهير بشكل لافت في الأسابيع القليلة الماضية، بفضل عادة استثنائية وغير مألوفة يحرص على ممارستها بانتظام قبل انطلاق صافرة البداية.
ويظهر اللاعب الشاب على المستطيل الأخضر حافي القدمين تماماً خلال فترات الإحماء واللحظات الحاسمة التي تسبق المباريات، في مشهد فريد، ما أثار فضول الكثيرين حول الدوافع الحقيقية وراء هذا التصرف في ملاعب كرة القدم الاحترافية.
ووفقاً لتقارير صحفية رياضية صادرة في كوريا الجنوبية، فقد حرص اللاعب على توضيح أنّ هذه الخطوة لا تندرج إطلاقاً ضمن محاولات الاستعراض أو لفت الانتباه، بل تشكّل روتيناً ذهنيّاً ونفسيّاً بالغ الأهمّيّة يساعده على الدخول في أجواء اللقاء التنافسية.
وأشار اللاعب بوضوح إلى أنّ المشي حافياً يمنحه القدرة الفائقة على التركيز العميق والاستعداد الأمثل للمواجهات الكروية. 
وقد ارتبط هذا السلوك المتكرر بمفهوم "التأريض" المتداول رياضياً وشعبياً، والذي يُعد وسيلة فعالة للشعور بالاتصال المباشر مع أرضية الملعب وتفريغ التوتر. 
ويأتي هذا الاهتمام المتزايد بتفاصيل اللاعب تزامناً مع بداياته القوية عقب انتقاله الرسمي إلى صفوف بشكتاش، قادماً من نادي جينك.



