الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

ليفاندوفسكي يتسبب بإدانة مديرة عقاريّة باختلاس الملايين

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
ليفاندوفسكي يتسبب بإدانة مديرة عقاريّة باختلاس الملايين
A-
A+

كرة القدم

2026-02-26 | 02:18
ليفاندوفسكي يتسبب بإدانة مديرة عقاريّة باختلاس الملايين

حكم بالسجن لمدة عامين بحق مديرة سابقة

أصدرت محكمة إقليمية في جزر البليار حكماً بالسجن لمدة عامين بحق مديرة سابقة أشرفت على إجراءات بيع عقار فاخر في جزيرة مايوركا، بعد إدانتها باختلاس مبالغ تجاوزت ثلاثة ملايين يورو من عائدات صفقة شراء تخص المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي. 
وألزم الحكم المدانة برد مبلغ مليون و625 ألف يورو كتعويض مدني للشركاء المتضرّرين، إضافة إلى غرامة مالية قُدرت بنحو 1440 يورو.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى حزيران - يونيو عام 2021، حيث كشفت التحقيقات أنّ جزءاً من أموال الصفقة أُودع في حساب الشركة المالكة للعقار قبل أن يتمّ تحويل مبالغ كبيرة لاحقاً إلى حسابات شخصيّة تابعة للمدانة بشكل غير قانوني. 
من جانبها، قرّرت المحكمة تعليق تنفيذ عقوبة السجن نظراً لخلو سجل المتّهمة من السوابق الجنائية وكون العقوبة لا تتجاوز العامين، شريطة الالتزام الكامل بسداد التعويضات المالية المقررة والالتزامات المدنية للشركاء.
يمثل هذا الحكم نهاية لمسار قانوني طويل، مسلطاً الضوء على الرقابة الصارمة في سوق العقارات الفاخرة بإسبانيا، وتحديداً في الصفقات المرتبطة بنجوم الرياضة العالميين.



مقالات ذات صلة

القضاء يلاحق كارل إريك رينش بتهمة اختلاس 11 مليون دولار من نتفليكس
2025-12-13

القضاء يلاحق كارل إريك رينش بتهمة اختلاس 11 مليون دولار من نتفليكس

فضيحة اختلاس داخل تشيلسي
2025-11-29

فضيحة اختلاس داخل تشيلسي

عقار في مايوركا يثير التكهنات حول مستقبل يورغن كلوب
2026-02-08

عقار في مايوركا يثير التكهنات حول مستقبل يورغن كلوب

فساد مشاعات الجنوب.. مسؤول عقاري متورط
2026-01-22

فساد مشاعات الجنوب.. مسؤول عقاري متورط

ليفاندوفسكي يتسبب بإدانة مديرة عقاريّة باختلاس الملايين

رياضة

كرة القدم

جزيرة مايوركا

روبرت ليفاندوفسكي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - تصريح ساخر يثير الجدل تزامناً مع حضور "سنوب دوغ"
فيديو - عادة غريبة للمهاجم الكوري مع بشكتاش

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - إلغاء مباراة للناشئين في ويلز بسبب مشاجرة بين البالغين
02:20

فيديو - إلغاء مباراة للناشئين في ويلز بسبب مشاجرة بين البالغين

تطورت المشادة الكلامية بسرعة لتتحول إلى اشتباك جسدي واقتحام

02:20

فيديو - إلغاء مباراة للناشئين في ويلز بسبب مشاجرة بين البالغين

تطورت المشادة الكلامية بسرعة لتتحول إلى اشتباك جسدي واقتحام

فيديو - تصريح ساخر يثير الجدل تزامناً مع حضور "سنوب دوغ"
02:19

فيديو - تصريح ساخر يثير الجدل تزامناً مع حضور "سنوب دوغ"

موجة واسعة من الجدل في الأوساط الرياضية الإنجليزية

02:19

فيديو - تصريح ساخر يثير الجدل تزامناً مع حضور "سنوب دوغ"

موجة واسعة من الجدل في الأوساط الرياضية الإنجليزية

فيديو - عادة غريبة للمهاجم الكوري مع بشكتاش
02:16

فيديو - عادة غريبة للمهاجم الكوري مع بشكتاش

عادة غير مألوفة يحرص على ممارستها بانتظام قبل انطلاق صافرة البداية

02:16

فيديو - عادة غريبة للمهاجم الكوري مع بشكتاش

عادة غير مألوفة يحرص على ممارستها بانتظام قبل انطلاق صافرة البداية

اخترنا لك
فيديو - إلغاء مباراة للناشئين في ويلز بسبب مشاجرة بين البالغين
02:20
فيديو - تصريح ساخر يثير الجدل تزامناً مع حضور "سنوب دوغ"
02:19
فيديو - عادة غريبة للمهاجم الكوري مع بشكتاش
02:16
إنجاز تاريخي لنادي بودو غليمت في دوري أبطال أوروبا
02:15

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026