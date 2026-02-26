ليفاندوفسكي يتسبب بإدانة مديرة عقاريّة باختلاس الملايين

حكم بالسجن لمدة عامين بحق مديرة سابقة

أصدرت محكمة إقليمية في جزر البليار حكماً بالسجن لمدة عامين بحق مديرة سابقة أشرفت على إجراءات بيع عقار فاخر في مايوركا، بعد إدانتها باختلاس مبالغ تجاوزت ثلاثة ملايين من عائدات صفقة شراء تخص المهاجم البولندي ليفاندوفسكي.

وألزم الحكم المدانة برد مبلغ مليون و625 ألف يورو كتعويض مدني للشركاء المتضرّرين، إضافة إلى غرامة مالية قُدرت بنحو 1440 يورو.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى حزيران - عام 2021، حيث كشفت التحقيقات أنّ جزءاً من أموال الصفقة أُودع في حساب الشركة المالكة للعقار قبل أن يتمّ تحويل مبالغ كبيرة لاحقاً إلى حسابات شخصيّة تابعة للمدانة بشكل غير قانوني.

من جانبها، قرّرت المحكمة تعليق تنفيذ عقوبة السجن نظراً لخلو سجل المتّهمة من السوابق الجنائية وكون العقوبة لا تتجاوز العامين، شريطة الالتزام الكامل بسداد التعويضات المالية المقررة والالتزامات المدنية للشركاء.

يمثل هذا الحكم نهاية لمسار قانوني طويل، مسلطاً الضوء على الرقابة الصارمة في سوق العقارات الفاخرة بإسبانيا، وتحديداً في الصفقات المرتبطة بنجوم الرياضة العالميين.







