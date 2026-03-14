الشباب الغازية نعى اللاعب الطفل ماهر خليفة

: سيبقى ماهر حاضرًا في قلوبنا وذاكرة ملاعبنا

أصدر نادي بياناً جاء فيه ""بقلوبٍ يعتصرها الحزن والأسى، تنعى نادي الشباب الغازية الطفل الشهيد ماهر ، أحد أبنائها ولاعبيها الصغار، الذي ارتقى جراء العدوان الغادر.

كان ماهر واحدًا من أطفال الملعب في أكاديمية النادي، يركض خلف حلمه وكرة القدم ببراءة وفرح بين رفاقه، قبل أن تحرمه يد الغدر من طفولته ومن أحلامه التي كان يرسمها على أرض الملعب.

إننا في نادي الشباب الغازية نتقدم بأحرّ التعازي من عائلة الشهيد وأحبائه، سائلين أن يتغمده بواسع رحمته وأن يجعله طيرًا من طيور الجنة، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

سيبقى ماهر حاضرًا في قلوبنا وذاكرة ملاعبنا، أحد أبناء الأكاديمية الذين حملوا حلم وبراءة الطفولة".





