غوارديولا يستعيد بريق الجوائز الفردية

فوز لنادي بجائزة أفضل عن شهر شباط - فبراير

أعلنت رابطة رسميًا عن فوز الإسباني ، لنادي ، بجائزة أفضل عن شهر شباط - فبراير لعام 2026.

ويُعدّ هذا التتويج بمثابة العودة المظفّرة للمدرب الإسباني إلى منصات الجوائز الفردية، حيث وضع حدًا لفترة غياب طويلة عن هذه الجائزة امتدت منذ الأوّل - ديسمبر 2021.

هذا التتويج الفردي هو الرقم 12 في مسيرة غوارديولا، ما يجعله يحتل المركز الثالث منفردًا في قائمة أكثر المدرّبين حصدًا للجائزة تاريخيًا، خلف الأسطورتين السير أليكس فيرغسون وآرسين فينغر.

وجاء هذا بعد شهر مثالي لمانشستر سيتي، حيث قاد غوارديولا فريقه لتحقيق 4 انتصارات وتعادل واحد خلال شباط - فبراير، وهي نتائج أعادت الفريق بقوة إلى مسار الثبات في سباق المنافسة المحتدم على اللقب المحلي.

وتكتسب الجائزة أهمية خاصة في هذا التوقيت، كونها تأتي في مرحلة يشهد فيها النادي ضغطًا تنافسيًا قاريًا ومحليًا كبيرًا، كما تعكس قدرة غوارديولا على رفع مستوى المردود الفني للفريق بعد فترة من تذبذب النتائج.











