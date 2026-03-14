4 آب "الحقيقة الضائعة"
غوارديولا يستعيد بريق الجوائز الفردية

غوارديولا يستعيد بريق الجوائز الفردية
A-
A+

كرة القدم

2026-03-14 | 04:53
غوارديولا يستعيد بريق الجوائز الفردية

فوز المدير الفني لنادي مانشستر سيتي بجائزة أفضل مدرب عن شهر شباط - فبراير

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا عن فوز الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، بجائزة أفضل مدرب عن شهر شباط - فبراير لعام 2026.
ويُعدّ هذا التتويج بمثابة العودة المظفّرة للمدرب الإسباني إلى منصات الجوائز الفردية، حيث وضع حدًا لفترة غياب طويلة عن هذه الجائزة امتدت منذ كانون الأوّل - ديسمبر 2021. 
هذا التتويج الفردي هو الرقم 12 في مسيرة غوارديولا، ما يجعله يحتل المركز الثالث منفردًا في قائمة أكثر المدرّبين حصدًا للجائزة تاريخيًا، خلف الأسطورتين السير أليكس فيرغسون وآرسين فينغر.
وجاء هذا الاستحقاق بعد شهر مثالي لمانشستر سيتي، حيث قاد غوارديولا فريقه لتحقيق 4 انتصارات وتعادل واحد خلال شباط - فبراير، وهي نتائج أعادت الفريق بقوة إلى مسار الثبات في سباق المنافسة المحتدم على اللقب المحلي. 
وتكتسب الجائزة أهمية خاصة في هذا التوقيت، كونها تأتي في مرحلة يشهد فيها النادي ضغطًا تنافسيًا قاريًا ومحليًا كبيرًا، كما تعكس قدرة غوارديولا على رفع مستوى المردود الفني للفريق بعد فترة من تذبذب النتائج. 





غوارديولا يستعيد بريق الجوائز الفردية

