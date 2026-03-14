الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

فيديو - مشجع بودو غليمت يسخر من تحدي مانشستر يونايتد

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - مشجع بودو غليمت يسخر من تحدي مانشستر يونايتد
A-
A+

كرة القدم

2026-03-14 | 05:12
فيديو - مشجع بودو غليمت يسخر من تحدي مانشستر يونايتد

شهدت مدرجات ملعب نادي بودو غليمت النرويجي مشهدًا استثنائيًا

شهدت مدرجات ملعب نادي بودو غليمت النرويجي مشهدًا استثنائيًا خطف الأنظار من أحداث مواجهة ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، حين قام أحد المشجعين بحلق شعره بالكامل داخل المدرجات احتفالاً بانتصار فريقه العريض على سبورتينغ لشبونة البرتغالي (3-0). 
وجاءت هذه اللقطة، كرسالة سخرية واضحة من التحدي الشهير المرتبط بمشجع لنادي مانشستر يونايتد، والذي كان قد تعهد سابقًا بأنه لن يقص شعره أبدًا حتى يتمكن فريقه من تحقيق 5 انتصارات متتالية.
ومع وصول بودو غليمت إلى انتصاره الخامس تواليًا في البطولة القارية لعام 2026، اختار المشجع النرويجي هذه الطريقة المبتكرة للاحتفال بالتفوق التاريخي لفريقه الذي بات الحصان الأسود للنسخة الحالية، في تجسيد لحالة الشغف والمرح التي ترافق رحلة النادي النرويجي في البطولة.
ولم يكتفِ الفريق بهز توازنات الكبار داخل المستطيل الأخضر، بل فرض حضوره كواحد من أكثر أندية الموسم إثارة للجدل والانتباه إعلاميًا وجماهيريًا. 
وبدت هذه "الحلاقة الاحتفالية" بمثابة فصل جديد في الحكاية الأوروبية لنادٍ دخل المسابقة بلا ضجيج، ليصبح اليوم عنوانًا لأبرز القصص الكروية الساخرة والملهمة في آن واحد.


مقالات ذات صلة

مدرب مانشستر يونايتد والمشجع المجنون والمباراة الخامسة
2026-02-10

مدرب مانشستر يونايتد والمشجع المجنون والمباراة الخامسة

فيديو - وست هام" يسخر من تحدي "الحلاقة" الشهير
2026-02-12

فيديو - وست هام" يسخر من تحدي "الحلاقة" الشهير

فيديو - بودو/غليمت يهزم الثلوج وإنتر ميلان في ليلة الأبطال الاستثنائية
2026-02-19

فيديو - بودو/غليمت يهزم الثلوج وإنتر ميلان في ليلة الأبطال الاستثنائية

فيديو - مشجعو السيتي وبودو غليمت يتراشقون بالثلوج
2026-01-23

فيديو - مشجعو السيتي وبودو غليمت يتراشقون بالثلوج

رياضة

كرة القدم

مانشستر يونايتد

بودو غليمت

دوري أبطال أوروبا

سبورتينغ لشبونة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - مشجع بزيّ "بابا نويل" يخطف الأنظار بعيداً عن عيد الميلاد
توتر بين الاتحاد البرازيلي ومعسكر نيمار قبل إعلان قائمة "السيليساو"

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - برشلونة يواجه نيوكاسل داعماً لمصابي متلازمة داون
05:40

فيديو - برشلونة يواجه نيوكاسل داعماً لمصابي متلازمة داون

قميص خاص يحمل خطًا مختلفًا في الأسماء والأرقام

05:40

فيديو - برشلونة يواجه نيوكاسل داعماً لمصابي متلازمة داون

قميص خاص يحمل خطًا مختلفًا في الأسماء والأرقام

وفاة نجمة كرة القدم عن 35 عاماً
05:14

وفاة نجمة كرة القدم عن 35 عاماً

بعد صراع مع ورم في الدماغ

05:14

وفاة نجمة كرة القدم عن 35 عاماً

بعد صراع مع ورم في الدماغ

أوناي إيمري يدخل تاريخ أستون فيلا
05:14

أوناي إيمري يدخل تاريخ أستون فيلا

دخل المدرب الإسباني سجلات التاريخ في نادي أستون فيلا

05:14

أوناي إيمري يدخل تاريخ أستون فيلا

دخل المدرب الإسباني سجلات التاريخ في نادي أستون فيلا

اخترنا لك
فيديو - برشلونة يواجه نيوكاسل داعماً لمصابي متلازمة داون
05:40
وفاة نجمة كرة القدم عن 35 عاماً
05:14
أوناي إيمري يدخل تاريخ أستون فيلا
05:14
فيديو - مشجع بزيّ "بابا نويل" يخطف الأنظار بعيداً عن عيد الميلاد
05:13

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026