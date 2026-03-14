فيديو - مشجع بودو غليمت يسخر من تحدي مانشستر يونايتد

شهدت مدرجات ملعب نادي بودو غليمت النرويجي مشهدًا استثنائيًا خطف الأنظار من أحداث مواجهة ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
، حين قام أحد المشجعين بحلق شعره بالكامل داخل المدرجات احتفالاً بانتصار فريقه العريض على سبورتينغ لشبونة البرتغالي
(3-0).
وجاءت هذه اللقطة، كرسالة سخرية واضحة من التحدي
الشهير المرتبط بمشجع لنادي مانشستر يونايتد
، والذي كان قد تعهد سابقًا بأنه لن يقص شعره أبدًا حتى يتمكن فريقه من تحقيق 5 انتصارات متتالية.
ومع وصول بودو غليمت إلى انتصاره
الخامس تواليًا في البطولة القارية لعام 2026، اختار المشجع النرويجي هذه الطريقة المبتكرة للاحتفال بالتفوق التاريخي لفريقه الذي بات الحصان الأسود للنسخة الحالية، في تجسيد لحالة الشغف والمرح التي ترافق رحلة النادي النرويجي في البطولة.
ولم يكتفِ الفريق بهز توازنات الكبار داخل المستطيل الأخضر، بل فرض حضوره كواحد من أكثر أندية الموسم إثارة للجدل والانتباه إعلاميًا وجماهيريًا.
وبدت هذه "الحلاقة الاحتفالية" بمثابة فصل جديد في الحكاية الأوروبية لنادٍ دخل المسابقة بلا ضجيج، ليصبح اليوم
عنوانًا لأبرز القصص الكروية الساخرة والملهمة في آن واحد.