فيديو - مشجع بودو غليمت يسخر من تحدي مانشستر يونايتد

Bodo/Glimt won 5 games in a row in the Champions League the other night.



One fan shaved his head in the stands to mark the occasion… ✂️🤣 pic.twitter.com/f3hVYhoWJQ — Football Away Days (@FBAwayDays) March 13, 2026

شهدت مدرجات ملعب نادي بودو غليمت النرويجي مشهدًا استثنائيًا خطف الأنظار من أحداث مواجهة ذهاب ثمن نهائي ، حين قام أحد المشجعين بحلق شعره بالكامل داخل المدرجات احتفالاً بانتصار فريقه العريض على سبورتينغ لشبونة (3-0).وجاءت هذه اللقطة، كرسالة سخرية واضحة من الشهير المرتبط بمشجع لنادي ، والذي كان قد تعهد سابقًا بأنه لن يقص شعره أبدًا حتى يتمكن فريقه من تحقيق 5 انتصارات متتالية.ومع وصول بودو غليمت إلى الخامس تواليًا في البطولة القارية لعام 2026، اختار المشجع النرويجي هذه الطريقة المبتكرة للاحتفال بالتفوق التاريخي لفريقه الذي بات الحصان الأسود للنسخة الحالية، في تجسيد لحالة الشغف والمرح التي ترافق رحلة النادي النرويجي في البطولة.ولم يكتفِ الفريق بهز توازنات الكبار داخل المستطيل الأخضر، بل فرض حضوره كواحد من أكثر أندية الموسم إثارة للجدل والانتباه إعلاميًا وجماهيريًا.وبدت هذه "الحلاقة الاحتفالية" بمثابة فصل جديد في الحكاية الأوروبية لنادٍ دخل المسابقة بلا ضجيج، ليصبح عنوانًا لأبرز القصص الكروية الساخرة والملهمة في آن واحد.