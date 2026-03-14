توتر بين الاتحاد البرازيلي ومعسكر نيمار قبل إعلان قائمة "السيليساو"

كشفت تقارير صحفية برازيلية عن تصاعد حدّة التوتر بين البرازيلي ومعسكر النجم دا سيلفا، عقب غياب المهاجم عن مواجهة فريقه سانتوس وميراسول .

وذكرت منصة UOL أن غياب نيمار أثار استغراباً واسعاً داخل أوساط المنتخب، خاصة وأنّ نادي سانتوس ومحيط اللاعب أُبلغا قبل 15 يومًا بأن المباراة ستكون تحت المراقبة المباشرة من الجهاز الفني لتقييم جاهزيته قبل إعلان القائمة المقبلة لعام 2026.

وأشارت وكالة إلى أنّ المدرب كارلو أنشيلوتي كان يعتزم متابعة نيمار ميدانياً، قبل أن يتم استبعاد اللاعب بداعي "إجهاد عضلي" وُصف بأنه إجراء احترازي.

وزاد توقيت الغياب من حساسية الموقف، حيث اعتبرته أطراف داخل الاتحاد محرجاً للاعب في مرحلة حاسمة من سباق العودة الدولية، كما تحدثت التقارير عن "نقطة توتر ثانية" تتعلق بامتعاض معسكر نيمار من عدم تقديم الاتحاد تهنئة رسمية للاعب في عيد ميلاده.

ويأتي هذا الجدل في وقت حساس يحاول فيه نيمار استعادة مكانه الطبيعي مع المنتخب البرازيلي بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة، بينما تظل الجاهزية البدنية والالتزام ببرامج المتابعة الفنية هما العاملان الحاسمان في قرار استدعائه المرتقب من عدمه.







