توتر بين الاتحاد البرازيلي ومعسكر نيمار قبل إعلان قائمة "السيليساو"

توتر بين الاتحاد البرازيلي ومعسكر نيمار قبل إعلان قائمة "السيليساو"
A-
A+

كرة القدم

2026-03-14 | 05:11
توتر بين الاتحاد البرازيلي ومعسكر نيمار قبل إعلان قائمة "السيليساو"

تصاعد حدّة التوتر بين الاتحاد البرازيلي ومعسكر النجم نيمار دا سيلفا

كشفت تقارير صحفية برازيلية عن تصاعد حدّة التوتر بين الاتحاد البرازيلي لكرة القدم ومعسكر النجم نيمار دا سيلفا، عقب غياب المهاجم عن مواجهة فريقه سانتوس وميراسول الأخيرة
وذكرت منصة UOL أن غياب نيمار أثار استغراباً واسعاً داخل أوساط المنتخب، خاصة وأنّ نادي سانتوس ومحيط اللاعب أُبلغا قبل 15 يومًا بأن المباراة ستكون تحت المراقبة المباشرة من الجهاز الفني لتقييم جاهزيته قبل إعلان القائمة المقبلة لعام 2026.
وأشارت وكالة رويترز إلى أنّ المدرب كارلو أنشيلوتي كان يعتزم متابعة نيمار ميدانياً، قبل أن يتم استبعاد اللاعب بداعي "إجهاد عضلي" وُصف بأنه إجراء احترازي.
وزاد توقيت الغياب من حساسية الموقف، حيث اعتبرته أطراف داخل الاتحاد محرجاً للاعب في مرحلة حاسمة من سباق العودة الدولية، كما تحدثت التقارير عن "نقطة توتر ثانية" تتعلق بامتعاض معسكر نيمار من عدم تقديم الاتحاد تهنئة رسمية للاعب في عيد ميلاده.
ويأتي هذا الجدل في وقت حساس يحاول فيه نيمار استعادة مكانه الطبيعي مع المنتخب البرازيلي بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة، بينما تظل الجاهزية البدنية والالتزام ببرامج المتابعة الفنية هما العاملان الحاسمان في قرار استدعائه المرتقب من عدمه.



توتر بين الاتحاد البرازيلي ومعسكر نيمار قبل إعلان قائمة "السيليساو"

