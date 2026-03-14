فيديو - مشجع بزيّ "بابا نويل" يخطف الأنظار بعيداً عن عيد الميلاد

شهد ملعب "رايسكورس غراوند" لقطة طريفة خطفت الأنظار خلال مواجهة ديربي ويلز بين ريكسهام وضيفه سوانزي سيتي، حين ظهر أحد مشجعي الفريق الضيف في المدرجات مرتديًا زي "بابا
نويل" كاملًا.
وأثارت هذه اللقطة استغراب المتابعين نظرًا لتوقيت المباراة الذي صادف 13 آذار - مارس
، وهو موعد بعيد تمامًا عن أجواء احتفالات نهاية العام، ما جعل المشجع مادة دسمة لمنشورات منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام التي غطت تنقل جماهير سوانزي.
وعلى الصعيد الرياضي، انتهت المواجهة بفوز ريكسهام (2-0) ضمن منافسات دوري
البطولة الإنجليزية
"التشامبيونشيب"، ليواصل الفريق تعزيز موقعه في سباق المراكز المؤهلة، تحت أنظار مالكي النادي ريان
رينولدز وروب ماكيلهيني اللذين تواجدا في التغطية الإعلامية للحدث.