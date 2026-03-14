أوناي إيمري يدخل تاريخ أستون فيلا

دخل المدرب الإسباني أوناي إيمري سجلات التاريخ في نادي أستون الإنجليزي، بعدما أصبح أسرع يبلغ حاجز 100 فوز مع الفريق، إثر الانتصار على ليل الفرنسي (1-0) في ذهاب ثمن نهائي لعام 2026.

وأكد الموقع الرسمي للنادي أن هذا الفوز يحمل قيمة رمزية كبرى، حيث وصل إيمري إلى هذا الإنجاز خلال 181 مباراة فقط، ما يعكس الأثر الفني السريع الذي أحدثه المدرب منذ توليه المهمة في فيلا بارك، ونجاحه في إعادة تشكيل شخصية الفريق التنافسية على المستويين المحلي والقاري.

وأبرزت التقارير الصحفية هذا المنعطف التاريخي، معتبرة أن إيمري نجح في تحويل أستون فيلا إلى فريق أكثر استقرارًا وفاعلية بوتيرة غير مسبوقة في تاريخ النادي العريق.

ولم يمنح الفحص القاري الأخير الفريق أفضلية فنية قبل لقاء الإياب فحسب، بل رسخ مكانة إيمري كقائد لمشروع طموح يهدف إلى رفع سقف التوقعات والمنافسة بجدية على الألقاب.

وبهذا الرقم، يثبت المدرب الإسباني أن مسيرته مع "الفيلانز" تمضي بثبات نحو أوسع، مدعومة بلغة الأرقام والنتائج التي جعلت من أستون فيلا رقمًا صعبًا في المنافسات والأوروبية الحالية، ليضيف فصلًا جديدًا من النجاح إلى مسيرته التدريبية الحافلة.





