فيديو - عضو غير معتاد في جيرونا وفأل خير

رحّب نادي جيرونا
الإسباني بعضو غير معتاد في صفوف الفريق، وهو كلب من فصيلة لابرادور
يُدعى كانيا ويبلغ من العمر ست سنوات.
وخلال المواسم الأربعة الماضية، اعتاد الكلب مرافقة لاعبي الفريق في ملعب مونتيليفي البلدي، حيث أصبح جزءا محببا من أجواء النادي الداخلية، ويتفاعل معه اللاعبون والطاقم الفني بشكل يومي
وبمرور الوقت، تحوّل كانيا إلى عنصر مميز داخل النادي، إذ يضفي أجواء من الألفة والراحة في محيط الفريق، ليصبح واحدا من أكثر الوجوه المحبوبة في كواليس جيرونا.
ويبدو أن كانيا كان فأل خير بالأمس، حيث تغلب جيرونا على ضيفه أتليتك بلباو
(3-0) ضمن الجولة 28 من الدوري الاسباني
، ليقفز الى المرتبة 12 برصيد 34 نقطة في المنطقة الدافئة، بعدما كان لفترة مهدداً بالهبوط الى الدرجة الأدنى.