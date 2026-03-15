فيديو - أغرب حالات الطرد: حذاء لاعب يتسبب بطرد منافسه

فيديو - أغرب حالات الطرد: حذاء لاعب يتسبب بطرد منافسه
كرة القدم

2026-03-15 | 04:23
فيديو - أغرب حالات الطرد: حذاء لاعب يتسبب بطرد منافسه

واحدة من أغرب حالات الطرد هذا الموسم

شهدت مواجهة نوتس كاونتي وتشسترفيلد ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية الإنجليزي واحدة من أغرب حالات الطرد هذا الموسم، حيث تلقى اللاعب أوليفر نوربورن بطاقة حمراء إثر حصوله على إنذار ثانٍ بطريقة غير معتادة على الإطلاق. 
بدأت هذه الواقعة المثيرة في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول من اللقاء، حين فقد لاعب تشسترفيلد أرماندو دوبرا حذاءه بعد احتكاك فني، ليقوم نوربورن بالتقاط الحذاء وإلقائه بعيداً خارج حدود الملعب تماماً باتجاه خط التماس. 
هذا التصرف دفع حكم المباراة فوراً لإشهار البطاقة الصفراء الثانية في وجه نوربورن، الذي كان قد نال إنذاراً مبكراً، ليُطرد من الميدان وسط حالة من الدهشة العارمة التي انتابت جميع الحضور. 
ووصفت الأوساط الرياضية والمحللون هذه اللقطة بالجنون، حيث علق الحكم السابق مايك دين بأنها من أندر المواقف الكروية التي شهدتها الملاعب الإنجليزية
وبالرغم من محاولات نوتس كاونتي الصمود رغم النقص العددي، إلا أن المباراة انتهت بخسارته بنتيجة (2-3) يوم أمس السبت.



فيديو - عضو غير معتاد في جيرونا وفأل خير
