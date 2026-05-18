فيديو - خطأ تحكيمي غريب يجبر نيمار على مغادرة الملعب ليلة خسارة سانتوس

فضيحة تحكيمية في البرازيل! 😳💥



ظنّ الحكم الرابع أن نيمار، الذي كان يتلقى العلاج على خط التماس، قد غادر المباراة. وتمّ إدراج نيمار كبديل، بينما كان من المفترض أن يخرج لاعب آخر. أراد نيمار العودة إلى الملعب، لكنّ طاقم التحكيم لم يتمكّن من إلغاء التبديل !! pic.twitter.com/L5pHFUWQrr — جنون الكالتشيو (@Azuri99) May 17, 2026

شهدت مواجهة سانتوس وكوريتيبا في الدوري البرازيلي واقعة تحكيمية نادرة ومثيرة للجدل، بعدما وجد النجم نفسه خارج أرضية الملعب مستبدلاً بطريق الخطأ، في اللقاء الذي تعرّض فيه فريقه لخسارة قاسية (0-3)، ليتحوّل الأمر إلى مادة دسمة لوسائل الإعلام المحلية والعالمية.وتعود تفاصيل الحادثة إلى خروج نيمار لخط التماس لتلقّي العلاج من إصابة في الساق، وتزامن ذلك مع رغبة الجهاز الفني لسانتوس في استبدال زميله غونزالو إسكوبار.إلا أن الحكم الرابع رفع رقم نيمار على اللوحة الإلكترونية عن طريق الخطأ، ليُعتمد التغيير رسمياً ويجبر على مغادرة المواجهة رغم عدم كونه اللاعب المستهدف.ورغم محاولات نيمار المتكررة للاعتراض وإظهار ورقة التبديل الأصلية أمام الكاميرات لإثبات صحّة موقف ناديه، تمسّك طاقم التحكيم بقراره واعتبر التغيير نافذاً، بل وأشهر البطاقة الصفراء في وجه اللاعب بسبب احتجاجاته.وتأتي هذه الواقعة الغريبة في وقت يسعى فيه نيمار لاستعادة كامل جاهزيته مع منتخب بعد غيابه للإصابة، لتضاعف هذه الحادثة من وطأة الخسارة المريرة وضغوطها على نادي سانتوس في ليلة استثنائية.