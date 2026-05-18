فيديو - خطأ تحكيمي غريب يجبر نيمار على مغادرة الملعب ليلة خسارة سانتوس

فيديو - خطأ تحكيمي غريب يجبر نيمار على مغادرة الملعب ليلة خسارة سانتوس
كرة القدم

2026-05-18 | 00:34
فيديو - خطأ تحكيمي غريب يجبر نيمار على مغادرة الملعب ليلة خسارة سانتوس

شهدت مواجهة سانتوس وكوريتيبا في الدوري البرازيلي واقعة تحكيمية نادرة

شهدت مواجهة سانتوس وكوريتيبا في الدوري البرازيلي واقعة تحكيمية نادرة ومثيرة للجدل، بعدما وجد النجم نيمار نفسه خارج أرضية الملعب مستبدلاً بطريق الخطأ، في اللقاء الذي تعرّض فيه فريقه لخسارة قاسية (0-3)، ليتحوّل الأمر إلى مادة دسمة لوسائل الإعلام المحلية والعالمية.
وتعود تفاصيل الحادثة إلى خروج نيمار لخط التماس لتلقّي العلاج من إصابة في الساق، وتزامن ذلك مع رغبة الجهاز الفني لسانتوس في استبدال زميله غونزالو إسكوبار.
إلا أن الحكم الرابع رفع رقم نيمار على اللوحة الإلكترونية عن طريق الخطأ، ليُعتمد التغيير رسمياً ويجبر النجم البرازيلي على مغادرة المواجهة رغم عدم كونه اللاعب المستهدف.
ورغم محاولات نيمار المتكررة للاعتراض وإظهار ورقة التبديل الأصلية أمام الكاميرات لإثبات صحّة موقف ناديه، تمسّك طاقم التحكيم بقراره واعتبر التغيير نافذاً، بل وأشهر البطاقة الصفراء في وجه اللاعب بسبب احتجاجاته. 
وتأتي هذه الواقعة الغريبة في وقت يسعى فيه نيمار لاستعادة كامل جاهزيته مع منتخب البرازيل بعد غيابه الطويل للإصابة، لتضاعف هذه الحادثة من وطأة الخسارة المريرة وضغوطها على نادي سانتوس في ليلة استثنائية.


