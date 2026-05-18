4 آب "الحقيقة الضائعة"
فيديو - شارة القيادة في ليلة وداع ليفا في الكامب نو

كرة القدم

2026-05-18 | 00:36
فيديو - شارة القيادة في ليلة وداع ليفا في الكامب نو

أعلن ليفاندوفسكي رسميًا رحيله عن برشلونة

خطف النجم البرازيلي رافينيا الأنظار بلفتة راقية تجاه زميله روبرت ليفاندوفسكي، بعدما تنازل له عن شارة قيادة برشلونة خلال مباراته الأخيرة على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، في مشهد عكس قيم الاحترام الكبير والتقدير اللذين يحظى بهما المهاجم البولندي المخضرم داخل غرفة ملابس الفريق الكتالوني. 
وجاءت هذه المبادرة في ليلة حملت طابعًا عاطفيًا، بعدما أعلن ليفاندوفسكي رسميًا رحيله عن برشلونة مع نهاية الموسم الحالي، ليودع جماهير النادي العريضة على أرضية الملعب الذي شهد توهجه الكروي بقميص "البلوغرانا". 
وقاد النجم البولندي فريقه بنجاح في مواجهة ريال بيتيس التي انتهت بفوز الفريق الكتالوني (3-1) وسط أجواء احتفالية وتحية جماهيرية حارة.
وتحمل شارة القيادة رمزية تاريخية كبرى في برشلونة، خصوصًا أنّ رافينيا يُعدّ أحد القادة المعتمدين للفريق هذا الموسم نظرًا لتأثيره البالغ داخل الملعب وخارجه، ما جعل منحه الشارة لزميله رسالة تكريم بالغة الأهمية لمسيرة هداف كبير ترك بصمته منذ انضمامه في عام 2022. 
وخلال أربعة مواسم مميزة، ساهم ليفاندوفسكي في تحقيق عدة ألقاب محلية، وسجل 119 هدفًا في مختلف المسابقات، ليكون الوداع لائقًا بمكانته الكبيرة وبشارة القائد.


