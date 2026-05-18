فيديو - شارة القيادة في ليلة وداع ليفا في الكامب نو

خطف رافينيا الأنظار بلفتة راقية تجاه زميله روبرت ليفاندوفسكي، بعدما تنازل له عن شارة قيادة خلال مباراته على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، في عكس قيم الاحترام الكبير والتقدير اللذين يحظى بهما المهاجم البولندي المخضرم داخل غرفة ملابس الفريق الكتالوني.وجاءت في ليلة حملت طابعًا عاطفيًا، بعدما أعلن ليفاندوفسكي رسميًا رحيله عن برشلونة مع نهاية الموسم الحالي، ليودع جماهير النادي العريضة على أرضية الملعب الذي شهد توهجه الكروي بقميص "البلوغرانا".وقاد النجم البولندي فريقه بنجاح في مواجهة بيتيس التي انتهت بفوز الفريق الكتالوني (3-1) وسط أجواء احتفالية وتحية جماهيرية حارة.وتحمل شارة القيادة رمزية تاريخية كبرى في برشلونة، خصوصًا أنّ رافينيا يُعدّ أحد المعتمدين للفريق هذا الموسم نظرًا لتأثيره البالغ داخل الملعب وخارجه، ما جعل منحه الشارة لزميله رسالة تكريم بالغة الأهمية لمسيرة هداف كبير ترك بصمته منذ انضمامه في عام 2022.وخلال أربعة مواسم مميزة، ساهم ليفاندوفسكي في تحقيق عدة ألقاب محلية، وسجل 119 هدفًا في مختلف المسابقات، ليكون الوداع لائقًا بمكانته الكبيرة وبشارة القائد.