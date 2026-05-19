فيديو - بمقطع حماسي .. مارسيلو يحتفل بعودة نيمار إلى منتخب البرازيل

Marcelo's reaction to Neymar's call up 🥺🇧🇷pic.twitter.com/9HvjLLY7CY — BarçaTimes (@BarcaTimes) May 18, 2026 Neymar jnr shared an emotional video showing all the injuries, pain and recovery battles he has gone through after Carlo Ancelotti selected him for the World Cup 😭💔



This is honestly so sad to watch 🥹⚽️ pic.twitter.com/AZ8dE8E4go — carter🌚 (@carter6f) May 18, 2026 Filmei o momento que o Ancelotti anuncia o nome do Neymar para a Copa.



Eu nunca tinha vivido um movimento tão grande em torno da convocação de um jogador para a Copa.



QUE ENERGIA SURREAL! pic.twitter.com/xSRvbWuYAI — JMV Tips🏅 (@JmvTips) May 18, 2026

خطف مارسيلو، نجم ومنتخب البرازيل السابق، الأنظار بتفاعله العفوي عقب استدعاء نيمار دا سيلفا إلى قائمة "السيليساو" المشاركة في 2026.وظهر مارسيلو في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على منصة " " وهو يردد بحماس بالغ "قلت لكم، قلت لكم"، في إشارة واضحة إلى ثقته المطلقة بقدرة زميله السابق على العودة تشكيلة المنتخب رغم الشكوك التي حاصرت جاهزيته.وجاء هذا الاستدعاء لينهي فترة طويلة من الجدل والترقب حول موقف نيمار، الذي غاب عن صفوف المنتخب البرازيلي منذ عام 2023 جراء سلسلة من الإصابات المعقدة، قبل أن يسجل عودته التدريجية إلى الملاعب من بوابة ناديه الحالي سانتوس.ونشر نيمار فيديو لسلسلة الاصابات التي تعرض لها، كما انتشر فيديو اخر عن تفاعل الجماهير البرازيلية الواسع مع استدعائه الى المنتخب.وكان كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للمنتخب البرازيلي، قد أكد في وقت سابق أن قرار استدعاء الهداف التاريخي لن يكون مدفوعا بالعاطفة، بل يرتبط بصورة مباشرة بجاهزيته الفنية والبدنية ومدى قدرته على تلبية احتياجات المجموعة.وأعلن أنشيلوتي قائمة البرازيل الرسمية المكونة من 26 لاعبًا لخوض المعترك العالمي، حيث تصدر اسم نيمار المشهد الرياضي بعدما ظل الأبرز، ليتحول قرار ضمه إلى اللحظة الأكثر إثارة في الشارع الرياضي البرازيلي.