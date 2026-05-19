فيديو - بمقطع حماسي .. مارسيلو يحتفل بعودة نيمار إلى منتخب البرازيل

فيديو - بمقطع حماسي .. مارسيلو يحتفل بعودة نيمار إلى منتخب البرازيل
كرة القدم

2026-05-19 | 00:29
فيديو - بمقطع حماسي .. مارسيلو يحتفل بعودة نيمار إلى منتخب البرازيل

استدعاء نيمار دا سيلفا إلى قائمة "السيليساو" المشاركة في كأس العالم

خطف مارسيلو، نجم ريال مدريد ومنتخب البرازيل السابق، الأنظار بتفاعله العفوي عقب استدعاء نيمار دا سيلفا إلى قائمة "السيليساو" المشاركة في كأس العالم 2026. 
وظهر مارسيلو في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على منصة "إنستغرام" وهو يردد بحماس بالغ "قلت لكم، قلت لكم"، في إشارة واضحة إلى ثقته المطلقة بقدرة زميله السابق على العودة تشكيلة المنتخب رغم الشكوك التي حاصرت جاهزيته.
وجاء هذا الاستدعاء لينهي فترة طويلة من الجدل والترقب حول موقف نيمار، الذي غاب عن صفوف المنتخب البرازيلي منذ عام 2023 جراء سلسلة من الإصابات المعقدة، قبل أن يسجل عودته التدريجية إلى الملاعب من بوابة ناديه الحالي سانتوس. 
ونشر نيمار فيديو لسلسلة الاصابات التي تعرض لها، كما انتشر فيديو اخر عن تفاعل الجماهير البرازيلية الواسع مع استدعائه الى المنتخب.
وكان الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للمنتخب البرازيلي، قد أكد في وقت سابق أن قرار استدعاء الهداف التاريخي لن يكون مدفوعا بالعاطفة، بل يرتبط بصورة مباشرة بجاهزيته الفنية والبدنية ومدى قدرته على تلبية احتياجات المجموعة.
وأعلن أنشيلوتي قائمة البرازيل الرسمية المكونة من 26 لاعبًا لخوض المعترك العالمي، حيث تصدر اسم نيمار المشهد الرياضي بعدما ظل محور النقاش الأبرز، ليتحول قرار ضمه إلى اللحظة الأكثر إثارة في الشارع الرياضي البرازيلي.




