4 آب "الحقيقة الضائعة"
قرعة "خليجي 27" في المملكة العربية السعودية

قرعة "خليجي 27" في المملكة العربية السعودية
كرة القدم

2026-05-18 | 00:49
قرعة "خليجي 27" في المملكة العربية السعودية

قرعة النسخة السابعة والعشرين من كأس الخليج العربي

تُسحب يوم غد الثلاثاء، قرعة النسخة السابعة والعشرين من كأس الخليج العربي لكرة القدم “خليجي 27” التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة ما بين 23 أيلول - سبتمبر و6 تشرين الاول - أكتوبر المقبلين.
وستجري مراسم القرعة عند الساعة الرابعة مساء في  ميدان الثقافة -مبنى مركز الفنون لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بجدة التاريخية، بحضور الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، وياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم وعدد من مسؤولي الاتحاد وممثلين عن المنتخبات الثمانية المشاركة في البطولة، وعدد من نجوم كرة القدم الخليجية السابقين.
وأعلنت كافة الاتحادات تأكيدها المشاركة والحضور في حفل القرعة،بجانب حضور بعض مدراء ومدربي المنتخبات، وتعد “خليجي 27” التي ستستضيفها مدينة جدة على ملعبي مدينة الملك عبد الله الرياضية ،واستاد الأمير عبد الله الفيصل. البطولة الخامسة التي تقام تحت مظلة اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، وبمشاركة ثمانية منتخبات هي: الإمارات، والبحرين، والسعودية البلد المضيف، وسلطنة عمان، والعراق، وقطر، والكويت، واليمن.
 ووفقاً للائحة التنظيمية للبطولة سيتم توزيع المنتخبات على أربعة مستويات حسب التصنيف الأخير الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم في الأول من شهر نيسان - ابريل الماضي، حيث يضم المستوى الأول المنتخب القطري صاحب المركز (55 عالميا)، والمنتخب العراقي (57 عالميا)، في حين يضم المستوى الثاني المنتخب السعودي (61 عالميا) والمنتخب الإماراتي(68 عالميا)، فيما يضم المستوى الثالث كلا من المنتخب العماني ( 79 عالميا) والمنتخب البحريني (91 عالميا)، وجاء في المستوى الرابع المنتخب الكويتي ( 134 عالمياً) والمنتخب اليمني ( 149 عالمياً) .
وبحسب آلية القرعة سيتم سحب منتخب واحد من كل مستوى في كل مجموعة، أي أن المنتخبين في نفس المستوى لن يلتقيا في الدور الأول، وسيكون المنتخب السعودي المضيف على رأس المجموعة الأولى حيث سيخوض مباراة الافتتاح، فيما سيكون المنتخب الموازي له في التصنيف الإمارات على رأس المجموعة الثانية.
وحسب نظام البطولة، سيتم توزيع المنتخبات على مجموعتين، تضم كل مجموعة أربعة منتخبات تلعب فيما بينها دوريا من مرحلة واحدة، بحيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي والذي يتواجه فيه متصدر المجموعة الأولى مع صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية ويلعب متصدر المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى، ويلتقي الفائزان من الدور نصف النهائي في المباراة النهائية ويتوج الفائز باللقب.
جدير بالذكر أن السعودية سبق لها استضافة بطولة كأس الخليج أربع مرات سابقة من قبل أعوام 1972 و1988 و2002 و2014.

قرعة "خليجي 27" في المملكة العربية السعودية

رياضة

كرة القدم

كأس الخليج العربي لكرة القدم

خليجي 27

