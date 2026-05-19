فيديو - جنون في غرفة ملابس تورينو بسبب ستوبيرا

🚨لحظات تاريخية : 🚨



🇨🇻 فوضى تامة في غرفة تبديلات تورينسي بعد أن تلقى ستوبيرا استدعاءه لمنتخب الرأس الأخضر لكأس العالم. 😭🔵



يصبح أول لاعب في تاريخ النادي يتم اختياره لقائمة كأس العالم. 👏 pic.twitter.com/mRbF93wlPt — Goal Live | WC26 ™ (@_90TM) May 18, 2026

في أجواء من الفوضى والاحتفالات داخل غرف ملابس نادي تورينو، خطف المدافع المخضرم ستوبيرا الأنظار، بعد تلقيه الاستدعاء الرسمي لتمثيل منتخب الرأس الأخضر (Cape Verde) في نهائيات ، حيث يواجه اسبانيا والسعودية والأوروغواي، ضمن المجموعة الثامنة.ويُعد هذا تاريخياً بالنسبة للنادي ، إذ أصبح يانيك دوس سانتوس تافاريس، الشهير بلقب ستوبيرا، والبالغ 37 عاماً، أول لاعب في تاريخ تورينو يتم اختياره ضمن قائمة مشاركة في كأس ، في إنجاز غير مسبوق لجماهير "الغراناتا".ويُعتبر ستوبيرا من أبرز الأسماء في تاريخ الرأس الأخضرية، حيث يمتلك خبرة كبيرة على المستوى الدولي، وكان عنصراً أساسياً في الإنجازات لمنتخب بلاده.وتحولت غرفة الملابس إلى من الجنون والاحتفال فور إعلان الخبر، وسط تهاني من زملائه والجهاز الفني، الذين اعتبروا الاستدعاء لحظة فخر كبيرة للنادي بأكمله.