2026

فيديو - جنون في غرفة ملابس تورينو بسبب ستوبيرا

كرة القدم

2026-05-19 | 00:31
في أجواء من الفوضى والاحتفالات داخل غرف ملابس نادي تورينو

في أجواء من الفوضى والاحتفالات داخل غرف ملابس نادي تورينو، خطف المدافع المخضرم ستوبيرا الأنظار، بعد تلقيه الاستدعاء الرسمي لتمثيل منتخب الرأس الأخضر (Cape Verde) في نهائيات كأس العالم، حيث يواجه اسبانيا والسعودية والأوروغواي، ضمن المجموعة الثامنة.
ويُعد هذا الحدث تاريخياً بالنسبة للنادي الإيطالي، إذ أصبح يانيك دوس سانتوس تافاريس، الشهير بلقب ستوبيرا، والبالغ 37 عاماً، أول لاعب في تاريخ تورينو يتم اختياره ضمن قائمة مشاركة في كأس العالم، في إنجاز غير مسبوق لجماهير "الغراناتا".
ويُعتبر ستوبيرا من أبرز الأسماء في تاريخ كرة القدم الرأس الأخضرية، حيث يمتلك خبرة كبيرة على المستوى الدولي، وكان عنصراً أساسياً في الإنجازات الأخيرة لمنتخب بلاده.
وتحولت غرفة الملابس إلى حالة من الجنون والاحتفال فور إعلان الخبر، وسط تهاني من زملائه والجهاز الفني، الذين اعتبروا الاستدعاء لحظة فخر كبيرة للنادي بأكمله.



فيديو - جنون في غرفة ملابس تورينو بسبب ستوبيرا

