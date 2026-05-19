فيديو - احتفل باللقب الروماني مع علم فلسطين

Assad Al-Hamlawi celebrated the league title in Romania with the Palestinian flag draped over his shoulders.



The Palestinian player finishes the season with 16 goals and 4 assists for CS U Craiova. pic.twitter.com/xgGsLGe3rS — Leyla Hamed (@leylahamed) May 18, 2026

شهدت احتفالات التتويج بلقب الدوري الروماني لحظات مؤثرة، بعدما ظهر المهاجم الفلسطيني أسد الحملاوي وهو يلف الفلسطيني حول كتفيه خلال احتفالات فريقه CS Universitatea Craiova باللقب.وقدم الحَملاوي موسماً مميزاً مع الفريق الروماني، بعدما أنهاه مساهماً بـ20 هدفاً، سجل منها 16 وقدم 4 تمريرات حاسمة، ليؤكد مكانته كأحد أبرز نجوم الفريق هذا الموسم.واحتفت الجماهير والعربية باللقطة التي انتشرت على نطاق واسع عبر ، معتبرةً أن اللاعب حرص على مشاركة فرحته بالإنجاز مع بلاده، في لاقى تفاعلاً كبيراً.ويواصل اللاعب الدولي الفلسطيني البالغ 26 عاماً، لفت الأنظار في الملاعب الأوروبية، مع تصاعد الحديث حول مستقبله وإمكانية انتقاله إلى مستوى أعلى خلال فترة الانتقالات المقبلة.