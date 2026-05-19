فيديو - احتفل باللقب الروماني مع علم فلسطين

شهدت احتفالات التتويج بلقب الدوري الروماني لحظات مؤثرة، بعدما ظهر المهاجم الفلسطيني أسد الحملاوي وهو يلف العلم
الفلسطيني حول كتفيه خلال احتفالات فريقه CS Universitatea Craiova باللقب.
وقدم الحَملاوي موسماً مميزاً مع الفريق الروماني، بعدما أنهاه مساهماً بـ20 هدفاً، سجل منها 16 وقدم 4 تمريرات حاسمة، ليؤكد مكانته كأحد أبرز نجوم الفريق هذا الموسم.
واحتفت الجماهير الفلسطينية
والعربية باللقطة التي انتشرت على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي
، معتبرةً أن اللاعب حرص على مشاركة فرحته بالإنجاز مع بلاده، في مشهد
لاقى تفاعلاً كبيراً.
ويواصل اللاعب الدولي الفلسطيني البالغ 26 عاماً، لفت الأنظار في الملاعب الأوروبية، مع تصاعد الحديث حول مستقبله وإمكانية انتقاله إلى مستوى أعلى خلال فترة الانتقالات المقبلة.