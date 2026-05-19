فيديو - جنون خلال احتفال سيدات بايرن بالثلاثية

El Bayern Münich Frauen presentó su triplete de títulos locales en el ayuntamiento de la ciudad:



Asistieron ¡MÁS DE 5.000 AFICIONADOS! a ver al plantel femenino bávaro y los trofeos de la DFB-Pokal, la Supercopa y la Bundesliga.



¡IMPRESIONANTE! 😍🔴🇩🇪pic.twitter.com/VWZa7KCN90 — Mundo Pelota (@mundopelotanet) May 18, 2026

احتفلت سيدات بايرن ميونيخ بتحقيق الثلاثية المحلية التاريخية داخل مبنى بلدية مدينة ميونيخ، وسط حضور جماهيري كبير تجاوز 5 آلاف مشجع لمشاركة الفريق لحظة التتويج.وقدمت لاعبات بايرن ميونيخ ألقاب الموسم الثلاثة أمام الجماهير، وهي بطولة DFB-Pokal Frauen، وكأس السوبر الألماني، إضافة إلى لقب الدوري الألماني للسيدات، في موسم يُعد من الأنجح في تاريخ الفريق البافاري.وشهدت الاحتفالات أجواءً حماسية في البلدية، حيث تفاعلت الجماهير مع اللاعبات والجهاز الفني، احتفاءً بالهيمنة المحلية التي فرضها الفريق خلال الموسم.ويؤكد هذا الإنجاز التطور الكبير الذي تشهده النسائية في ، مع استمرار بايرن ميونيخ في ترسيخ مكانته كأحد أقوى الأندية الأوروبية على مستوى السيدات.يذكر أن سيدات بايرن فشلن في التأهل الى نهائي ، بعد خسارتهن أمام (2-4) في إياب نصف النهائي، وتعادلهن ذهاباً (1-1).