الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

فيديو - جنون خلال احتفال سيدات بايرن بالثلاثية

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - جنون خلال احتفال سيدات بايرن بالثلاثية
A-
A+

كرة القدم

2026-05-19 | 00:33
فيديو - جنون خلال احتفال سيدات بايرن بالثلاثية

وسط حضور جماهيري كبير تجاوز 5 آلاف مشجع

احتفلت سيدات بايرن ميونيخ بتحقيق الثلاثية المحلية التاريخية داخل مبنى بلدية مدينة ميونيخ، وسط حضور جماهيري كبير تجاوز 5 آلاف مشجع لمشاركة الفريق لحظة التتويج.
وقدمت لاعبات بايرن ميونيخ ألقاب الموسم الثلاثة أمام الجماهير، وهي بطولة DFB-Pokal Frauen، وكأس السوبر الألماني، إضافة إلى لقب الدوري الألماني للسيدات، في موسم يُعد من الأنجح في تاريخ الفريق البافاري.
وشهدت الاحتفالات أجواءً حماسية في ساحة البلدية، حيث تفاعلت الجماهير مع اللاعبات والجهاز الفني، احتفاءً بالهيمنة المحلية التي فرضها الفريق خلال الموسم.
ويؤكد هذا الإنجاز التطور الكبير الذي تشهده كرة القدم النسائية في ألمانيا، مع استمرار بايرن ميونيخ في ترسيخ مكانته كأحد أقوى الأندية الأوروبية على مستوى السيدات.
يذكر أن سيدات بايرن فشلن في التأهل الى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد خسارتهن أمام برشلونة الاسباني (2-4) في إياب نصف النهائي، وتعادلهن ذهاباً (1-1).


مقالات ذات صلة

فيديو - منتخب إسبانيا للسيدات يستهل تصفيات المونديال بثلاثية
2026-03-04

فيديو - منتخب إسبانيا للسيدات يستهل تصفيات المونديال بثلاثية

فيديو - لاعبو ولفرهامبتون احتفلوا بجنون بفوزهم على أستون فيلا
2026-02-28

فيديو - لاعبو ولفرهامبتون احتفلوا بجنون بفوزهم على أستون فيلا

حضور مذهل لدعم سيدات برشلونة أمام بايرن ميونيخ عصر الأحد
2026-04-30

حضور مذهل لدعم سيدات برشلونة أمام بايرن ميونيخ عصر الأحد

فيديو - جنون في غرفة ملابس تورينو بسبب ستوبيرا
2026-05-19

فيديو - جنون في غرفة ملابس تورينو بسبب ستوبيرا

فيديو - جنون خلال احتفال سيدات بايرن بالثلاثية

رياضة

كرة القدم

بايرن ميونيخ

DFB-Pokal Frauen

كأس السوبر الألماني

العودة الى الأعلى
Aljadeed
تقرير ضريبي يمنح برشلونة طوق نجاة في قضية نيغريرا
فيديو - احتفل باللقب الروماني مع علم فلسطين

اقرأ ايضا في كرة القدم

اليويفا يوقف مدرباً مدى الحياة .. اليكم السبب البشع
01:31

اليويفا يوقف مدرباً مدى الحياة .. اليكم السبب البشع

إيقاف المدرب التشيكي عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم

01:31

اليويفا يوقف مدرباً مدى الحياة .. اليكم السبب البشع

إيقاف المدرب التشيكي عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم

فيديو - القطة التي اقتحمت ميدان النهائي
01:20

فيديو - القطة التي اقتحمت ميدان النهائي

انتزعت قطة اقتحمت الميدان انتباه الجماهير والمتابعين

01:20

فيديو - القطة التي اقتحمت ميدان النهائي

انتزعت قطة اقتحمت الميدان انتباه الجماهير والمتابعين

أثرٌ اقتصادي مذهل لكأس العرب 2025 في قطر
01:08

أثرٌ اقتصادي مذهل لكأس العرب 2025 في قطر

اعتمدت البطولة على البنية التحتية التي أُنشئت عقب كأس العالم

01:08

أثرٌ اقتصادي مذهل لكأس العرب 2025 في قطر

اعتمدت البطولة على البنية التحتية التي أُنشئت عقب كأس العالم

اخترنا لك
اليويفا يوقف مدرباً مدى الحياة .. اليكم السبب البشع
01:31
فيديو - القطة التي اقتحمت ميدان النهائي
01:20
أثرٌ اقتصادي مذهل لكأس العرب 2025 في قطر
01:08
حمزة عبد الكريم يقترب من الظهور في كأس العالم
01:07

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026