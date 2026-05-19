فيديو - جنون خلال احتفال سيدات بايرن بالثلاثية

احتفلت سيدات بايرن ميونيخ بتحقيق الثلاثية المحلية التاريخية داخل مبنى بلدية مدينة ميونيخ، وسط حضور جماهيري كبير تجاوز 5 آلاف مشجع لمشاركة الفريق لحظة التتويج.
وقدمت لاعبات بايرن ميونيخ ألقاب الموسم الثلاثة أمام الجماهير، وهي بطولة DFB-Pokal Frauen، وكأس السوبر الألماني، إضافة إلى لقب الدوري الألماني للسيدات، في موسم يُعد من الأنجح في تاريخ الفريق البافاري.
وشهدت الاحتفالات أجواءً حماسية في ساحة
البلدية، حيث تفاعلت الجماهير مع اللاعبات والجهاز الفني، احتفاءً بالهيمنة المحلية التي فرضها الفريق خلال الموسم.
ويؤكد هذا الإنجاز التطور الكبير الذي تشهده كرة القدم
النسائية في ألمانيا
، مع استمرار بايرن ميونيخ في ترسيخ مكانته كأحد أقوى الأندية الأوروبية على مستوى السيدات.
يذكر أن سيدات بايرن فشلن في التأهل الى نهائي دوري أبطال أوروبا
، بعد خسارتهن أمام برشلونة الاسباني
(2-4) في إياب نصف النهائي، وتعادلهن ذهاباً (1-1).