تقرير ضريبي يمنح برشلونة طوق نجاة في قضية نيغريرا

كرة القدم

2026-05-19 | 00:34
تنفّس نادي برشلونة الإسباني الصعداء

تنفّس نادي برشلونة الإسباني الصعداء بعد صدور تقرير عن وكالة الضرائب الإسبانية بشأن "قضية نيغريرا"، خلص إلى عدم ثبوت استخدام الأموال المدفوعة لخوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، النائب السابق لرئيس اللجنة الفنية للحكام، للتأثير في نتائج المباريات أو رشوة الحكام.
ونقلت صحيفة "آس" الإسبانية أن التقرير تتبّع مسار الأموال والشركات المرتبطة بها، مؤكدًا غياب الأدلّة على توجيهها لأي حكم. 
كما أشار إلى أنّ اتهامات مثل الاتجار بمعلومات سرّيّة، أو التدخّل في تعيينات الحكام، لم تثبت ضمن إجراءات التفتيش الضريبي. 
ويمثل هذا التقرير ركيزة قوية لدفاع النادي الكتالوني، الذي تمسّك بأنّ المدفوعات كانت مقابل استشارات فنّية، رغم أنّ التقرير لا يعني إغلاق الملف قضائيًا بشكل نهائي.
وسجلت الوكالة ملاحظات حول سحوبات نقدية متكررة دون ربطها بدليل مباشر على الفساد الرياضي، علما أن القضية تعود لمدفوعات تخطت 7.5 مليون يورو بين عامي 2001 و2018، ثم توقفت فور مغادرة نيغريرا لمنصبه، وهو ما وصفه التقرير باللافت زمنيًا، دون أن يرتقي لمستوى إثبات التلاعب.


