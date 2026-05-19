"لومومبا" يرافق الفهود في المونديال

كرة القدم

2026-05-19 | 00:35
سيكون المشجع الكونغولي الشهير بلقب "لومومبا" ضمن الوفد الرسمي لمنتخب الكونغو الديمقراطية في كأس العالم 2026، استجابة لرغبة ملحّة من لاعبي المنتخب، وموافقة رسمية من الرئيس فيليكس تشيسيكيدي الذي وجه بتكفّل الدولة بكافة مصاريف إقامته وتنقلاته وتذاكر مبارياته.
وجاءت هذه الخطوة تقديرًا لمكانة المشجع الذي خطف الأنظار في كأس أمم إفريقيا 2025 بوقفته الثابتة وذراعه المرفوعة، تجسيدًا لروح الزعيم التاريخي باتريس لومومبا، ليتحوّل إلى أيقونة وملهم للاعبين والجماهير على حد سواء.
وتأتي اللفتة تزامناً مع عودة تاريخية لمنتخب "الفهود" إلى المحفل العالمي للمرة الأولى منذ عام 1974، بعدما انتزع بطاقة التأهّل المثيرة على حساب جامايكا (1-0) في الملحق العالمي بهدف أكسل توانزيبي في الدقيقة 100. 
ويستعد المنتخب الكونغولي لخوض منافسات المونديال ضمن المجموعة K التي تضم إلى جانبه البرتغال وكولومبيا وأوزبكستان، وسط آمال عريضة بأن يتجاوز الحضور الكونغولي الأبعاد الرياضية إلى جوانب إنسانية وثقافية تلهم القارة السمراء.


