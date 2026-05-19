قادة ريال مدريد يغادرون تباعاً: لعنة الشارة أم إحلال ديمقراطي؟

قادة ريال مدريد يغادرون تباعاً: لعنة الشارة أم إحلال ديمقراطي؟
كرة القدم

2026-05-19 | 00:35
قادة ريال مدريد يغادرون تباعاً: لعنة الشارة أم إحلال ديمقراطي؟

تواصلت ظاهرة لافتة في نادي ريال مدريد الإسباني

تواصلت ظاهرة لافتة في نادي ريال مدريد الإسباني تتمثّل في رحيل القائد الأوّل للفريق مع نهاية كل موسم، وذلك بعدما أعلن النادي اللمسات الأخيرة لرحيل ظهيره الدولي داني كارفاخال بنهاية موسم 2025-2026، ليصبح القائد السادس الذي يودّع القلعة البيضاء خلال 6 سنوات متتالية.
وتوصّل كلّ من إدارة ريال مدريد وكارفاخال إلى اتفاق يقضي بإنهاء مشواره التاريخي مع النادي بنهاية الموسم الجاري، ليسدل الستار على مسيرة امتدت 23 عامًا، بدأت في الفئات السنّية وتُوّجت بـ27 لقبًا رفقة الفريق الأول، من بينها 6 ألقاب في دوري أبطال أوروبا.
ويأتي رحيل كارفاخال ليرسخ مسارًا بدأ بانتهاء الحقبة التاريخية للمدافع سيرخيو راموس عام 2021، وتبعه البرازيلي مارسيلو في 2022، ثم الفرنسي كريم بنزيما في 2023، وناتشو فرنانديز في 2024.
وتوج الراحلين الكرواتي لوكا مودريتش الذي غادر في 2025 بعد نهاية كأس العالم للأندية برصيد 28 لقبًا كأكثر اللاعبين تتويجًا في تاريخ النادي. 
وتعكس هذه المغادرات المتتالية خطة ريال مدريد المدروسة لإحلال جيل جديد وتدوير شارة القيادة دون إحداث هزة في استقرار الفريق الفني.


اليويفا يوقف مدرباً مدى الحياة .. اليكم السبب البشع
01:31

