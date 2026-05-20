فيديو - أرسنال ينهي صياماً دام 22 عامًا ويتوج بطلًا للدوري الإنجليزي

احتشد آلاف من جماهير أرسنال في محيط ملعب " " وشوارع شمال ، احتفالًا بتتويج الفريق بلقب للمرة الأولى منذ 22 عامًا، بعدما حُسم السباق رسميًا مساء أمس الثلاثاء، عقب تعادل مع بورنموث (1-1).وجاء تتويج أرسنال بعد أن فشل سيتي في تحقيق الفوز الذي كان يحتاجه للإبقاء على آماله قائمة حتى الجولة ، ليبقى الفارق 4 نقاط لمصلحة فريق المدرب ميكيل أرتيتا قبل جولة واحدة على نهاية الموسم.وكان "الغانرز" قد عزز موقفه في الصدارة بفوزه على بيرنلي (1-0)، قبل أن يمنحه تعثر سيتي اللقب رسميًا.وبهذا الإنجاز، أنهى أرسنال انتظارًا طويلًا منذ آخر تتويج له بالدوري في موسم 2003-2004، حين حقق الفريق لقبه التاريخي دون أي هزيمة تحت قيادة المدرب الأسطوري أرسين فينغر.ورفع النادي اللندني رصيده إلى 14 لقبًا في تاريخ المسابقة، ليعود إلى منصة التتويج بعد المحاولات القريبة والخيبات المتكررة.وشهدت شوارع لندن احتفالات صاخبة فور إطلاق صافرة نهاية مباراة سيتي، حيث أطلقت الجماهير الألعاب النارية ورفعت الأعلام، تمهيدًا للمراسم الرسمية حيث سيرفع أرسنال الكأس بعد مباراته الأخيرة أمام كريستال بالاس.