فيديو - فرحة عارمة تجتاح لاعبي أرسنال

انفجرت فرحة لاعبي أرسنال وأعضاء الجهاز الفني بمجرد إطلاق صافرة نهاية مواجهة ومضيفه بورنموث، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، لتمنح "الغانرز" لقب بشكل رسمي قبل جولة واحدة فقط من إسدال الستار على منافسات الموسم الرياضي 2025-2026.وكان سيتي يحتاج إلى تحقيق الانتصار من أجل الحفاظ على آماله وإبقاء سباق المنافسة على اللقب مشتعلًا حتى الجولة الختامية، غير أن اكتفاءه بنقطة التعادل خارج أبقى أرسنال محلقًا في صدارة جدول الترتيب العام بفارق 4 نقاط، ليضمن الفريق اللندني معانقة اللقب الغالي للمرة الأولى منذ موسم 2003-2004 التاريخي، وينهي بذلك فترة صيام طويلة استمرت 22 عامًا.ووثقت مقاطع مصورة تجمع نجوم أرسنال لمتابعة الأنفاس من مباراة المنافس المباشر، قبل أن تنفجر المشاعر وتتحول الأجواء إلى احتفالية جنونية فور تأكيد النتيجة النهائية، وسط صرخات الانتصار والعناق الحار الذي عكس حجم الضغوطات الهائلة التي تكبدتها المجموعة خلال الأمتار الأخيرة.ويمثل هذا الإنجاز تتويجًا لجهود المدرب ميكيل أرتيتا، الذي قاد فريقه إلى لقبه الرابع في حقبة المسابقة الحديثة، والـ14 في تاريخه العريق، ومن المقرر أن يتم تسليم الكأس رسميًا للاعبين عقب مباراتهم الأخيرة أمام كريستال بالاس.