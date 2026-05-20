4 آب "الحقيقة الضائعة"
فيديو - فرحة عارمة تجتاح لاعبي أرسنال

فيديو - فرحة عارمة تجتاح لاعبي أرسنال
كرة القدم

2026-05-20 | 00:50
فيديو - فرحة عارمة تجتاح لاعبي أرسنال

بمجرد إطلاق صافرة نهاية مواجهة مانشستر سيتي ومضيفه بورنموث

انفجرت فرحة لاعبي أرسنال وأعضاء الجهاز الفني بمجرد إطلاق صافرة نهاية مواجهة مانشستر سيتي ومضيفه بورنموث، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، لتمنح "الغانرز" لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل رسمي قبل جولة واحدة فقط من إسدال الستار على منافسات الموسم الرياضي 2025-2026.
وكان مانشستر سيتي يحتاج إلى تحقيق الانتصار من أجل الحفاظ على آماله وإبقاء سباق المنافسة على اللقب مشتعلًا حتى الجولة الختامية، غير أن اكتفاءه بنقطة التعادل خارج الديار أبقى أرسنال محلقًا في صدارة جدول الترتيب العام بفارق 4 نقاط، ليضمن الفريق اللندني معانقة اللقب الغالي للمرة الأولى منذ موسم 2003-2004 التاريخي، وينهي بذلك فترة صيام طويلة استمرت 22 عامًا.
ووثقت مقاطع مصورة تجمع نجوم أرسنال لمتابعة الأنفاس الأخيرة من مباراة المنافس المباشر، قبل أن تنفجر المشاعر وتتحول الأجواء إلى احتفالية جنونية فور تأكيد النتيجة النهائية، وسط صرخات الانتصار والعناق الحار الذي عكس حجم الضغوطات الهائلة التي تكبدتها المجموعة خلال الأمتار الأخيرة.
ويمثل هذا الإنجاز تتويجًا لجهود المدرب ميكيل أرتيتا، الذي قاد فريقه إلى لقبه الرابع في حقبة المسابقة الحديثة، والـ14 في تاريخه العريق، ومن المقرر أن يتم تسليم الكأس رسميًا للاعبين عقب مباراتهم الأخيرة أمام كريستال بالاس.



فيديو - داومان يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي من بوابة أرسنال البطل
فيديو - أرسنال ينهي صياماً دام 22 عامًا ويتوج بطلًا للدوري الإنجليزي

