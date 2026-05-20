فيديو - داومان يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي من بوابة أرسنال البطل

دخل النجم الصاعد داومان تاريخ مسابقة من أوسع أبوابه، بعدما أصبح أصغر لاعب يتوج بلقب البطولة العريقة، وذلك عقب حسم فريقه للقب موسم 2025-2026 بشكل رسمي للمرة الأولى منذ 22 عامًا.وحقق اللاعب الشاب هذا الرقم القياسي غير المسبوق متجاوزًا الرقم السابق الذي كان مسجلًا فيل ، والذي توج باللقب مع في موسم 2017-2018 وهو بعمر 17 عامًا و 350 يومًا. وسيبلغ داومان 16 عامًا و 144 يومًا مع حلول الجولة الختامية من الموسم الحالي، ليضيف هذا الإنجاز إلى رقمه السابق الذي حققه قبل شهرين حين أصبح أصغر هداف في تاريخ المسابقة بعمر 16 عامًا و 73 يومًا إثر تسجيله هدفًا أمام .وتزامن هذا الرقم التاريخي للاعب الشاب مع عودة أرسنال إلى منصات التتويج، بعدما حسم اللقب مستفيدًا من تعادل ملاحقه المباشر سيتي مع بورنموث (1-1)، ليحافظ فريق المدرب ميكيل أرتيتا على فارق 4 نقاط في الصدارة قبل جولة واحدة من النهاية.