الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

فيديو - داومان يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي من بوابة أرسنال البطل

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - داومان يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي من بوابة أرسنال البطل
A-
A+

كرة القدم

2026-05-20 | 00:51
فيديو - داومان يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي من بوابة أرسنال البطل

أصبح أصغر لاعب يتوج بلقب البطولة العريقة

دخل النجم الصاعد ماكس داومان تاريخ مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز من أوسع أبوابه، بعدما أصبح أصغر لاعب يتوج بلقب البطولة العريقة، وذلك عقب حسم فريقه أرسنال للقب موسم 2025-2026 بشكل رسمي للمرة الأولى منذ 22 عامًا.
وحقق اللاعب الشاب هذا الرقم القياسي غير المسبوق متجاوزًا الرقم السابق الذي كان مسجلًا باسم فيل فودين، والذي توج باللقب مع مانشستر سيتي في موسم 2017-2018 وهو بعمر 17 عامًا و 350 يومًا. وسيبلغ داومان 16 عامًا و 144 يومًا مع حلول الجولة الختامية من الموسم الحالي، ليضيف هذا الإنجاز إلى رقمه السابق الذي حققه قبل شهرين حين أصبح أصغر هداف في تاريخ المسابقة بعمر 16 عامًا و 73 يومًا إثر تسجيله هدفًا أمام إيفرتون.
وتزامن هذا الرقم التاريخي للاعب الشاب مع عودة أرسنال إلى منصات التتويج، بعدما حسم اللقب مستفيدًا من تعادل ملاحقه المباشر مانشستر سيتي مع بورنموث (1-1)، ليحافظ فريق المدرب ميكيل أرتيتا على فارق 4 نقاط في الصدارة قبل جولة واحدة من النهاية.


مقالات ذات صلة

فيديو - ماكس داومان يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي
2026-03-15

فيديو - ماكس داومان يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي

فيديو - كريستيانو رونالدو يدخل التاريخ مجددًا من بوابة الدوري السعودي
2026-05-08

فيديو - كريستيانو رونالدو يدخل التاريخ مجددًا من بوابة الدوري السعودي

فيديو - أرسنال ينهي صياماً دام 22 عامًا ويتوج بطلًا للدوري الإنجليزي
2026-05-20

فيديو - أرسنال ينهي صياماً دام 22 عامًا ويتوج بطلًا للدوري الإنجليزي

فيديو - بنفيكا ينهي الدوري بلا هزيمة ويغيب عن دوري أبطال أوروبا!!
2026-05-17

فيديو - بنفيكا ينهي الدوري بلا هزيمة ويغيب عن دوري أبطال أوروبا!!

فيديو - داومان يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي من بوابة أرسنال البطل

رياضة

كرة القدم

ماكس داومان

الدوري الإنجليزي الممتاز

أرسنال

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - كومباني نسي درع الدوري في مطبخه
فيديو - فرحة عارمة تجتاح لاعبي أرسنال

اقرأ ايضا في كرة القدم

اليويفا يوقف مدرباً مدى الحياة .. اليكم السبب البشع
01:31

اليويفا يوقف مدرباً مدى الحياة .. اليكم السبب البشع

إيقاف المدرب التشيكي عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم

01:31

اليويفا يوقف مدرباً مدى الحياة .. اليكم السبب البشع

إيقاف المدرب التشيكي عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم

فيديو - القطة التي اقتحمت ميدان النهائي
01:20

فيديو - القطة التي اقتحمت ميدان النهائي

انتزعت قطة اقتحمت الميدان انتباه الجماهير والمتابعين

01:20

فيديو - القطة التي اقتحمت ميدان النهائي

انتزعت قطة اقتحمت الميدان انتباه الجماهير والمتابعين

أثرٌ اقتصادي مذهل لكأس العرب 2025 في قطر
01:08

أثرٌ اقتصادي مذهل لكأس العرب 2025 في قطر

اعتمدت البطولة على البنية التحتية التي أُنشئت عقب كأس العالم

01:08

أثرٌ اقتصادي مذهل لكأس العرب 2025 في قطر

اعتمدت البطولة على البنية التحتية التي أُنشئت عقب كأس العالم

اخترنا لك
اليويفا يوقف مدرباً مدى الحياة .. اليكم السبب البشع
01:31
فيديو - القطة التي اقتحمت ميدان النهائي
01:20
أثرٌ اقتصادي مذهل لكأس العرب 2025 في قطر
01:08
حمزة عبد الكريم يقترب من الظهور في كأس العالم
01:07

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026