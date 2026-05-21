الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

فيديو - فرايبورغ خسر التاج الأوروبي وكسب احترام القارة

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - فرايبورغ خسر التاج الأوروبي وكسب احترام القارة
A-
A+

كرة القدم

2026-05-21 | 01:02
فيديو - فرايبورغ خسر التاج الأوروبي وكسب احترام القارة

لم ينجح نادي فرايبورغ الألماني في تتويج رحلته القارية التاريخية

لم ينجح نادي فرايبورغ الألماني في تتويج رحلته القارية التاريخية بلقب الدوري الأوروبي، بعد تعرضه للخسارة أمام نظيره أستون فيلا الإنجليزي (0-3) في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب بشكتاش بارك في إسطنبول التركية. 
ورغم هذه النتيجة، يبقى وصول الفريق الألماني إلى المشهد الختامي إنجازًا استثنائيًا كبيرًا يضاف إلى سجلات النادي العريق.
وحسم أستون فيلا اللقب الأوروبي لصالحه بفضل ثلاثية مميزة سجلها كل من يوري تيليمانس، وإيميليانو بوينديا، ومورغان روجرز، ليقود المدرب القدير أوناي إيمري فريقه لمعانقة الذهب القاري، مؤكدًا مكانته المرموقة وخبرته الواسعة كأحد أبرز وأنجح المدربين في تاريخ هذه البطولة الأوروبية.
وعلى الجانب الآخر، سطّر فرايبورغ قصّة نجاح ملهمة ببلوغه أوّل نهائي أوروبي في مسيرته الممتدة، متجاوزًا كافّة التوقّعات، ومقدمًا درسًا في الإدارة الرياضية الناجحة. 
ولفت المدرب يوليان شوستر الأنظار بقوة، حيث أصبح بعمر 41 عامًا و35 يومًا، أصغر مدرب ألماني يقود فريقًا في نهائي أوروبي كبير منذ ماتياس زامر خلال عام 2002.
وتتجلى عظمة هذا الإنجاز بالنظر إلى مشروع فرايبورغ الذي لا يعتمد على الإنفاق المالي الضخم، حيث تبلغ قيمة أغلى تعاقد في تاريخه 10.4 مليون يورو فقط، ليثبت أنّ الاستقرار الفني قادر على مقارعة كبار القارة، فقد خسر فرايبورغ اللقب، لكنه كسب الاحترام.


مقالات ذات صلة

فيديو - الأمير وليام يخطف الأنظار في تأهل أستون فيلا للنهائي الأوروبي
2026-05-08

فيديو - الأمير وليام يخطف الأنظار في تأهل أستون فيلا للنهائي الأوروبي

فيديو - طوابير الجماهير تتحدى الأزمات وتنتظر المجد الأوروبي
2026-04-29

فيديو - طوابير الجماهير تتحدى الأزمات وتنتظر المجد الأوروبي

فيديو - إنجاز تاريخي لأستون فيلا في الدوري الأوروبي
2026-04-10

فيديو - إنجاز تاريخي لأستون فيلا في الدوري الأوروبي

فيديو - فرايبورغ خسر التاج الأوروبي وكسب احترام القارة

رياضة

كرة القدم

فرايبورغ

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - أوناي إيمري يعزز أسطورته .. من إشبيلية وفياريال إلى أستون فيلا
"إصرار على رعاية منزلية انتهت بوفاته".. إبنة مارادونا تفضح طبيبه!

اقرأ ايضا في كرة القدم

اليويفا يوقف مدرباً مدى الحياة .. اليكم السبب البشع
01:31

اليويفا يوقف مدرباً مدى الحياة .. اليكم السبب البشع

إيقاف المدرب التشيكي عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم

01:31

اليويفا يوقف مدرباً مدى الحياة .. اليكم السبب البشع

إيقاف المدرب التشيكي عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم

فيديو - القطة التي اقتحمت ميدان النهائي
01:20

فيديو - القطة التي اقتحمت ميدان النهائي

انتزعت قطة اقتحمت الميدان انتباه الجماهير والمتابعين

01:20

فيديو - القطة التي اقتحمت ميدان النهائي

انتزعت قطة اقتحمت الميدان انتباه الجماهير والمتابعين

أثرٌ اقتصادي مذهل لكأس العرب 2025 في قطر
01:08

أثرٌ اقتصادي مذهل لكأس العرب 2025 في قطر

اعتمدت البطولة على البنية التحتية التي أُنشئت عقب كأس العالم

01:08

أثرٌ اقتصادي مذهل لكأس العرب 2025 في قطر

اعتمدت البطولة على البنية التحتية التي أُنشئت عقب كأس العالم

اخترنا لك
اليويفا يوقف مدرباً مدى الحياة .. اليكم السبب البشع
01:31
فيديو - القطة التي اقتحمت ميدان النهائي
01:20
أثرٌ اقتصادي مذهل لكأس العرب 2025 في قطر
01:08
حمزة عبد الكريم يقترب من الظهور في كأس العالم
01:07

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026