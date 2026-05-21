فيديو - فرايبورغ خسر التاج الأوروبي وكسب احترام القارة

⚪️🔴 SC Freiburg fans applaud the players after the match, celebrating an unforgettable journey to the club’s first-ever European final. Despite the 3-0 defeat in Istanbul, the support stayed loud, proud and defiant until the very end. ❤️‍🔥



لم ينجح نادي فرايبورغ الألماني في تتويج رحلته القارية التاريخية بلقب الدوري ، بعد تعرضه للخسارة أمام نظيره أستون فيلا الإنجليزي (0-3) في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب بشكتاش بارك في إسطنبول التركية.ورغم هذه النتيجة، يبقى وصول الفريق الألماني إلى المشهد الختامي إنجازًا استثنائيًا كبيرًا يضاف إلى سجلات النادي العريق.وحسم أستون فيلا اللقب الأوروبي لصالحه بفضل ثلاثية مميزة سجلها كل من يوري تيليمانس، وإيميليانو بوينديا، ومورغان روجرز، ليقود المدرب القدير أوناي إيمري فريقه لمعانقة الذهب القاري، مؤكدًا مكانته المرموقة وخبرته الواسعة كأحد أبرز وأنجح المدربين في تاريخ هذه البطولة الأوروبية.وعلى الجانب الآخر، سطّر فرايبورغ قصّة نجاح ملهمة ببلوغه أوّل نهائي في مسيرته الممتدة، متجاوزًا كافّة التوقّعات، ومقدمًا درسًا في الإدارة الرياضية الناجحة.ولفت المدرب يوليان شوستر الأنظار بقوة، حيث أصبح بعمر 41 عامًا و35 يومًا، أصغر مدرب ألماني يقود فريقًا في نهائي أوروبي كبير منذ ماتياس زامر خلال عام 2002.وتتجلى عظمة هذا الإنجاز بالنظر إلى مشروع فرايبورغ الذي لا يعتمد على الإنفاق المالي الضخم، حيث تبلغ قيمة أغلى تعاقد في تاريخه 10.4 مليون يورو فقط، ليثبت أنّ الاستقرار الفني على مقارعة كبار القارة، فقد خسر فرايبورغ اللقب، لكنه كسب الاحترام.