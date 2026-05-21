فيديو - أوناي إيمري يعزز أسطورته .. من إشبيلية وفياريال إلى أستون فيلا

Aston Villa, conquistó su cuarto título de competencias europeas:



1 Champions League (1982)

1 UEFA Supercup (1982)

1 Intertoto (2001)

1 Europa League (2026) pic.twitter.com/cQPGyLF4jR https://t.co/QhM9kaKJyA — Santiago Puente (@santipuente) May 21, 2026

نجح المدرب الإسباني أوناي إيمري في كتابة فصل جديد من فصول التألق في تاريخ البطولات القارية، بعدما قاد فريقه أستون الإنجليزي للتتويج بلقب ، عقب الانتصار المستحق على فرايبورغ الألماني (3-0) في المباراة النهائية التي أقيمت في مدينة إسطنبول.وحسم الفريق الإنجليزي المواجهة لصالحه بفضل ثلاثية مميزة تناوب على تسجيلها كل من يوري تيليمانس، وإيميليانو بوينديا، ومورغان روجرز، ليحصد أستون فيلا لقبه الأول منذ تتويجه التاريخي بكأس الأندية الأوروبية البطلة عام 1982، منهياً صياماً قارياً دام 44 عامًا.وبهذا الإنجاز، عزز إيمري رقمه القياسي المطلق في هذه البطولة العريقة، حيث رفع رصيده الشخصي إلى 5 ألقاب في الدوري الأوروبي، بعدما توج بـ 3 ألقاب سابقة مع نادي إشبيلية، وواحد مع نادي فياريال، ليضيف الخامس مع أستون فيلا، ويؤكد للجميع أحقيته المطلقة بلقب ملك الدوري الأوروبي.وأصبح إيمري بفضل هذا الانتصار المهندس الحقيقي لعودة أستون فيلا إلى منصات التتويج، في ليلة تاريخية استثنائية للنادي الإنجليزي العريق، وكرست مشروعه الفني التكتيكي كواحد من أنجح وأقوى المشاريع في عالم الأوروبية الحديثة، ما يبشر بمستقبل مشرق للكتيبة .