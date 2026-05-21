الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

حمزة عبد الكريم يقترب من الظهور في كأس العالم

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
حمزة عبد الكريم يقترب من الظهور في كأس العالم
A-
A+

كرة القدم

2026-05-21 | 01:07
حمزة عبد الكريم يقترب من الظهور في كأس العالم

أعلن الاتحاد المصري قائمة المنتخب للمونديال

دخل المصري حمزة عبد الكريم، مهاجم فريق الشباب في برشلونة، قائمة منتخب مصر المعلنة استعدادًا للمشاركة في كأس العالم 2026، ليصبح اللاعب البالغ 18 عامًا قريبًا من تسجيل حضوره الأول في البطولة العالمية.
وأعلن الاتحاد المصري قائمة المنتخب للمونديال، والتي ضمت حمزة عبد الكريم بين الأسماء المستدعاة من جانب المدير الفني حسام حسن، في خطوة لافتة تعكس التطور السريع للاعب منذ انتقاله إلى برشلونة قبل أشهر قليلة.
القائمة الحالية تضم 27 لاعبًا، على أن يتم استبعاد لاعب واحد بعد المباراة الودية أمام روسيا، قبل اعتماد القائمة النهائية، لكن الاستبعاد الأخير لا يُتوقع أن يطال أحد المهاجمين، ما يعزز فرص حمزة عبد الكريم في الوجود ضمن القائمة النهائية للفراعنة.
ويأتي استدعاء حمزة بعد فترة مميزة مع فريق الشباب في برشلونة، حيث نجح في لفت الأنظار بمستواه التهديفي وتطوره السريع، كما ساهم في تتويج فريقه بلقب الدوري، ليؤكد مكانته كواحد من أبرز المواهب المصرية الصاعدة في أوروبا.
ويلعب منتخب مصر في كأس العالم ضمن مجموعة تضم بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، فيما يترقب حمزة عبد الكريم الخطوة لتثبيت اسمه رسميًا بين لاعبي الفراعنة في الحدث الكروي الأكبر.



مقالات ذات صلة

فيديو - حمزة عبد الكريم يقود ريمونتادا برشلونة
2026-05-15

فيديو - حمزة عبد الكريم يقود ريمونتادا برشلونة

الولد الذي أقصى إيطاليا من كأس العالم
2026-04-07

الولد الذي أقصى إيطاليا من كأس العالم

اول ظهور لـ حفيد عبد المجيد عبد الله يشعل التفاعل
2026-03-31

اول ظهور لـ حفيد عبد المجيد عبد الله يشعل التفاعل

حمزة عبد الكريم يقترب من الظهور في كأس العالم

رياضة

كرة القدم

حمزة عبد الكريم

برشلونة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
أثرٌ اقتصادي مذهل لكأس العرب 2025 في قطر
فيديو - إيميليانو مارتينيز حارس لا يخسر النهائيات

اقرأ ايضا في كرة القدم

اليويفا يوقف مدرباً مدى الحياة .. اليكم السبب البشع
01:31

اليويفا يوقف مدرباً مدى الحياة .. اليكم السبب البشع

إيقاف المدرب التشيكي عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم

01:31

اليويفا يوقف مدرباً مدى الحياة .. اليكم السبب البشع

إيقاف المدرب التشيكي عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم

فيديو - القطة التي اقتحمت ميدان النهائي
01:20

فيديو - القطة التي اقتحمت ميدان النهائي

انتزعت قطة اقتحمت الميدان انتباه الجماهير والمتابعين

01:20

فيديو - القطة التي اقتحمت ميدان النهائي

انتزعت قطة اقتحمت الميدان انتباه الجماهير والمتابعين

أثرٌ اقتصادي مذهل لكأس العرب 2025 في قطر
01:08

أثرٌ اقتصادي مذهل لكأس العرب 2025 في قطر

اعتمدت البطولة على البنية التحتية التي أُنشئت عقب كأس العالم

01:08

أثرٌ اقتصادي مذهل لكأس العرب 2025 في قطر

اعتمدت البطولة على البنية التحتية التي أُنشئت عقب كأس العالم

اخترنا لك
اليويفا يوقف مدرباً مدى الحياة .. اليكم السبب البشع
01:31
فيديو - القطة التي اقتحمت ميدان النهائي
01:20
أثرٌ اقتصادي مذهل لكأس العرب 2025 في قطر
01:08
فيديو - إيميليانو مارتينيز حارس لا يخسر النهائيات
01:06

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026