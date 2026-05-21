حمزة عبد الكريم يقترب من الظهور في كأس العالم

دخل المصري حمزة عبد الكريم
، مهاجم فريق الشباب
في برشلونة، قائمة منتخب مصر المعلنة استعدادًا للمشاركة في كأس العالم
2026، ليصبح اللاعب البالغ 18 عامًا قريبًا من تسجيل حضوره الأول في البطولة العالمية.
وأعلن الاتحاد
المصري قائمة المنتخب للمونديال، والتي ضمت حمزة عبد الكريم بين الأسماء المستدعاة من جانب المدير الفني حسام حسن، في خطوة لافتة تعكس التطور السريع للاعب منذ انتقاله إلى برشلونة قبل أشهر قليلة.
القائمة الحالية تضم 27 لاعبًا، على أن يتم استبعاد لاعب واحد بعد المباراة الودية أمام روسيا
، قبل اعتماد القائمة النهائية، لكن الاستبعاد الأخير لا يُتوقع أن يطال أحد المهاجمين، ما يعزز فرص حمزة عبد الكريم في الوجود ضمن القائمة النهائية للفراعنة.
ويأتي استدعاء حمزة بعد فترة مميزة مع فريق الشباب في برشلونة، حيث نجح في لفت الأنظار بمستواه التهديفي وتطوره السريع، كما ساهم في تتويج فريقه بلقب الدوري، ليؤكد مكانته كواحد من أبرز المواهب المصرية
الصاعدة في أوروبا
.
ويلعب منتخب مصر في كأس العالم
ضمن مجموعة تضم بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، فيما يترقب حمزة عبد الكريم الخطوة لتثبيت اسمه رسميًا بين لاعبي الفراعنة في الحدث
الكروي الأكبر.