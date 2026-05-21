حمزة عبد الكريم يقترب من الظهور في كأس العالم

أعلن المصري قائمة المنتخب للمونديال

دخل المصري حمزة عبد ، مهاجم فريق في برشلونة، قائمة منتخب مصر المعلنة استعدادًا للمشاركة في 2026، ليصبح اللاعب البالغ 18 عامًا قريبًا من تسجيل حضوره الأول في البطولة العالمية.

وأعلن المصري قائمة المنتخب للمونديال، والتي ضمت حمزة عبد الكريم بين الأسماء المستدعاة من جانب المدير الفني حسام حسن، في خطوة لافتة تعكس التطور السريع للاعب منذ انتقاله إلى برشلونة قبل أشهر قليلة.

القائمة الحالية تضم 27 لاعبًا، على أن يتم استبعاد لاعب واحد بعد المباراة الودية أمام ، قبل اعتماد القائمة النهائية، لكن الاستبعاد الأخير لا يُتوقع أن يطال أحد المهاجمين، ما يعزز فرص حمزة عبد الكريم في الوجود ضمن القائمة النهائية للفراعنة.

ويأتي استدعاء حمزة بعد فترة مميزة مع فريق الشباب في برشلونة، حيث نجح في لفت الأنظار بمستواه التهديفي وتطوره السريع، كما ساهم في تتويج فريقه بلقب الدوري، ليؤكد مكانته كواحد من أبرز المواهب الصاعدة في .

ويلعب منتخب مصر في كأس ضمن مجموعة تضم بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، فيما يترقب حمزة عبد الكريم الخطوة لتثبيت اسمه رسميًا بين لاعبي الفراعنة في الكروي الأكبر.








