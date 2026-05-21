فيديو - إيميليانو مارتينيز حارس لا يخسر النهائيات

واصل الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز تعزيز سمعته كأحد أبرز حراس المواعيد الكبرى، بعدما ساهم في تتويج أستون فيلا
بلقب الدوري الأوروبي
، عقب الفوز على فرايبورغ الألماني (3-0) في المباراة النهائية التي أُقيمت في إسطنبول.
وجاءت ثلاثية الفريق الإنجليزي عبر يوري تيليمانس، وإيميليانو بوينديا، ومورغان روجرز، ليحصد أستون فيلا لقبه الأوروبي الأول منذ عام 1982، وينهي انتظارًا طويلًا دام 44 عامًا على المستوى القاري.
وأضاف مارتينيز بهذا التتويج محطة جديدة
إلى سجله اللافت في النهائيات، بعدما سبق له الفوز بكأس الاتحاد
الإنجليزي 2020 مع أرسنال على حساب تشيلسي، ثم الدرع الخيرية في العام نفسه أمام ليفربول، قبل أن يكتب فصولًا تاريخية مع منتخب الأرجنتين.
فعلى الصعيد الدولي، توّج "ديبو" بكوبا أميركا 2021 أمام البرازيل، وفيناليسيما 2022 أمام إيطاليا
، وكأس العالم
2022 أمام فرنسا
، ثم كوبا أميركا 2024 أمام كولومبيا، ليواصل حضوره الحاسم في أكبر المناسبات.
وبين شخصيته القوية، وتألقه في اللحظات الضاغطة، وقدرته على ترك بصمة في المباريات الكبرى، يواصل مارتينيز ترسيخ مكانته كحارس استثنائي يعرف جيدًا كيف يغادر النهائيات مرفوع الرأس حاملاً الكأس.