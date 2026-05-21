اليويفا يوقف مدرباً مدى الحياة .. اليكم السبب البشع

اليويفا يوقف مدرباً مدى الحياة .. اليكم السبب البشع
كرة القدم

2026-05-21 | 01:31
اليويفا يوقف مدرباً مدى الحياة .. اليكم السبب البشع

إيقاف المدرب التشيكي عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم

أعلن الاتحاد الاوروبي لكرة القدم إيقاف المدرب التشيكي بيتر فلاخوفسكي مدى الحياة عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم، بعد إدانته بتصوير لاعبات نادي (FC Slovácko Women) داخل غرف تبديل الملابس وأثناء الاستحمام، باستخدام كاميرا صغيرة مخفية، خلال الفترة بين عامي 2019 و2023.
ووفقًا للتحقيقات، قام فلاخوفسكي بتصوير أكثر من 14 لاعبة، من بينهن قاصر تبلغ من العمر 17 عامًا، كما عُثر بحوزته على مواد إباحية متعلقة بالأطفال، ما أثار صدمة واسعة في الأوساط الرياضية الأوروبية.
وكان القضاء التشيكي قد أصدر بحقه سابقًا حكمًا بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، إضافة إلى منعه من التدريب داخل التشيك لمدة خمس سنوات، إلى جانب إلزامه بدفع تعويضات مالية للضحايا، وهو الحكم الذي تعرض لانتقادات واسعة بسبب اعتباره غير متناسب مع حجم الانتهاكات المرتكبة.
وأكدت لجنة الأخلاقيات والانضباط التابعة للاتحاد الاوروبي لكرة القدم أن المدرب انتهك قواعد السلوك وأساء إلى سمعة كرة القدم الأوروبية، فيما طلب الاتحاد من الفيفا تعميم العقوبة عالميًا وسحب رخصته التدريبية نهائيًا.




فيديو - القطة التي اقتحمت ميدان النهائي

