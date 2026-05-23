اللجنة العليا للمشاريع والإرث في حفل استقبال بالأمم المتحدة احتفاءً بإرث كأس العالم 2022

شاركت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، ممثلةً بالسيد حسن الذوادي، العضو المنتدب، في حفل استقبال رفيع المستوى أُقيم بمقر في نيويورك بمناسبة العالمي لكرة القدم. وسلّط الحدث الضوء على الأثر المستدام لكأس - قطر 2022، في الوقت الذي تتجه فيه أنظار العالم إلى النسخة المقبلة من البطولة العالمية.

واستضاف الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة هذا الحدث تحت شعار "من كأس العالم 2022 إلى كأس العالم 2026: إرث متواصل"، مع التركيز على المكانة المحورية لقطر 2022 والإرث الذي تتركه لبطولة كأس العالم، التي ستُقام هذا الصيف على أراضي وكندا والمكسيك.

وفي كلمته خلال الحفل، قال سعادة الذوادي "لقد كانت بطولة قطر 2022 لحظةَ فخر للعالم والشرق الأوسط، تجاوزت في معناها حدود دولة واحدة. فقد أثبتت أن منطقتنا قادرة على استضافة العالم وفق هويتها الخاصة، بحفاوة وتميز، وبرواية تستحق أن تُروى".

وأضاف "لم تكن البطولة بالنسبة لنا مجرد حدث عابر. فمنذ اليوم الذي فزنا فيه بحق الاستضافة، كان طموحنا أن نبني إرثًا يمتد إلى ما بعد صافرة النهاية، سواء في البنية التحتية، أو الخبرات، أو الروابط الإنسانية التي نشأت بين الشعوب، ونرى اليوم هذا الطموح يتجسد واقعًا، إذ تواصل الدروس المستخلصة من الدوحة بإلهام وتشكيل مستقبل تنظيم أكبر الفعاليات الرياضية العالمية".

وكانت اللجنة العليا للمشاريع والإرث والاتحاد الدولي لكرة القدم قد أعلنتا مؤخرًا عن توقيع مذكرة تفاهم لنقل المعرفة والخبرات، بهدف دعم تنظيم بطولة كأس العالم 2026.

وبموجب هذا الاتفاق، تم إيفاد فريق متخصص من خبراء اللجنة العليا من قطر إلى عدد من المدن المستضيفة في الولايات المتحدة وكندا، للمساهمة بخبراتهم في مجموعة من المجالات التشغيلية. كما يشارك فريق آخر من موظفي اللجنة والشركاء المعنيين في برنامج للرصد والمراقبة، يهدف إلى تعميق الفهم في إدارة وتنظيم الفعاليات الكبرى العابرة للحدود.

وباعتبارها أول نسخة من كأس العالم تُقام في والعالم العربي، أرست قطر 2022 معايير في مجالات الابتكار والكفاءة التشغيلية وتجربة المشجعين، من خلال نموذج استضافة متقارب ومستدام أصبح مصدر إلهام لتنظيم العديد من الفعاليات الكبرى حول العالم.

ومنذ ذلك الحين، استضافت قطر عددًا من أبرز الأحداث الرياضية، من بينها كأس آسيا - قطر 2023. وفي عام 2025، سطرت الدولة تاريخًا جديدًا باستضافة نهائيات ثلاث بطولات تابعة لـFIFA خلال ثلاثة أسابيع فقط، شملت النسخة الأولى الموسعة بمشاركة 48 منتخبًا من كأس العالم FIFA تحت 17 عامًا™، وكأس القارات للأنديةFIFA قطر 2025™، وكأس العرب FIFA قطر 2025™.

وفي وقت لاحق من هذا العام، تستعد قطر مجددًا لاحتضان العالم من جديد، عبر استضافة النسخة الثانية من خمس نسخ متتالية لكأس العالم FIFA تحت 17 عامًا، وذلك خلال الفترة من 19 نوفمبر إلى 13 ديسمبر.