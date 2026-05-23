ظهور مقطع فيديو مثير يجمع لاعبي مانشستر سيتي مع غوارديولا

ظهر إلى العلن مقطع فيديو لم يُنشر من قبل، يوثّق لحظة مؤثّرة وعفوية جمعت المدرب الإسباني بيب غوارديولا بلاعبي فريق مانشستر سيتي
الإنجليزي.
وأظهر المقطع لاعبي الفريق وهم يفاجئون مدرّبهم داخل مكتبه الخاص، خلال الاحتفالات الاستثنائية التي أعقبت تتويج الفريق بالثلاثية التاريخية في موسم 2022-2023.
وظهر نجوم سيتي في أجواء احتفالية مليئة بالبهجة، حيث شاركوا مدربهم هذه اللحظة الخاصة بعد تحقيق إنجاز رياضي
غير مسبوق في تاريخ النادي، تمثّل في الجمع بين ألقاب الدوري الإنجليزي الممتاز
وكأس الاتحاد
الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا
في عام 2023.
وقد أعاد هذا المقطع الاستثنائي إلى أذهان جماهير نادي مانشستر
سيتي ذكريات واحدة من أعظم الفترات وأكثرها نجاحا في تاريخ النادي العريق. كما سلط الضوء بشكل واضح على العلاقة القوية والمتينة التي تربط بين غوارديولا وعناصر فريقه، والتي كانت الأساس المتين في تحقيق هذه الإنجازات الكبرى.