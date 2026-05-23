ظهور مقطع فيديو مثير يجمع لاعبي مانشستر سيتي مع غوارديولا

ظهر إلى العلن مقطع فيديو لم يُنشر من قبل، يوثّق لحظة مؤثّرة وعفوية جمعت المدرب الإسباني بيب غوارديولا بلاعبي فريق الإنجليزي.

وأظهر المقطع لاعبي الفريق وهم يفاجئون مدرّبهم داخل مكتبه الخاص، خلال الاحتفالات الاستثنائية التي أعقبت تتويج الفريق بالثلاثية التاريخية في موسم 2022-2023.

وظهر نجوم سيتي في أجواء احتفالية مليئة بالبهجة، حيث شاركوا مدربهم هذه اللحظة الخاصة بعد تحقيق إنجاز غير مسبوق في تاريخ النادي، تمثّل في الجمع بين ألقاب وكأس الإنجليزي ودوري أبطال في عام 2023.

وقد أعاد هذا المقطع الاستثنائي إلى أذهان جماهير نادي سيتي ذكريات واحدة من أعظم الفترات وأكثرها نجاحا في تاريخ النادي العريق. كما سلط الضوء بشكل واضح على العلاقة القوية والمتينة التي تربط بين غوارديولا وعناصر فريقه، والتي كانت الأساس المتين في تحقيق هذه الإنجازات الكبرى.





