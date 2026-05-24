فيديو - حرب روسيّة أوكرانية صامتة في تدريبات باريس سان جيرمان

شهدت الحصة التدريبية لنادي باريس سان جيرمان
الفرنسي لقطة لافتة، إثر تجنّب الحارس الروسي ماتفي سافونوف والمدافع الأوكراني إيليا زابارني مصافحة بعضهما البعض قبيل انطلاق مباراة ودية داخلية في مقر تدريبات النادي الباريسي.
وأفادت صحيفة لو باريزيان الفرنسية
بأنّ مقطع الفيديو المتداول أظهر لاعبي الفريق وهم يتبادلون التحية الروتينية، في حين مر الثنائي
سافونوف وزابارني دون أي تفاعل أو مصافحة، وهو مشهد
أثار تفاعلًا كبيرا بالنظر إلى جنسيتي اللاعبين في ظل استمرار الحرب الدائرة بين روسيا
وأوكرانيا منذ بداية عام 2022.
ووصفت الصحيفة الفرنسية هذا التصرف بأنّه يحمل دلالة ورمزية واضحة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنّ الموقف يبدو أقرب إلى شكل من أشكال الحذر المتبادل بين اللاعبين لتجنب الضغوطات، ولا يعكس بالضرورة وجود أزمة معلنة أو صراعًا محتدمً داخل غرفة ملابس الفريق الأول.
وتأتي هذه اللقطة الاستثنائية فيما يواصل فيه الفريق تحضيراته لنهائي دوري أبطال أوروبا
، وسط متابعة إعلامية وجماهيرية دقيقة لكل ما يتعلق بأجواء الفريق الداخلي.