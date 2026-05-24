الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

فيديو - حرب روسيّة أوكرانية صامتة في تدريبات باريس سان جيرمان

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - حرب روسيّة أوكرانية صامتة في تدريبات باريس سان جيرمان
A-
A+

كرة القدم

2026-05-24 | 04:21
فيديو - حرب روسيّة أوكرانية صامتة في تدريبات باريس سان جيرمان

قبيل انطلاق مباراة ودية داخلية في مقر تدريبات النادي الباريسي

شهدت الحصة التدريبية لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي لقطة لافتة، إثر تجنّب الحارس الروسي ماتفي سافونوف والمدافع الأوكراني إيليا زابارني مصافحة بعضهما البعض قبيل انطلاق مباراة ودية داخلية في مقر تدريبات النادي الباريسي. 
وأفادت صحيفة لو باريزيان الفرنسية بأنّ مقطع الفيديو المتداول أظهر لاعبي الفريق وهم يتبادلون التحية الروتينية، في حين مر الثنائي سافونوف وزابارني دون أي تفاعل أو مصافحة، وهو مشهد أثار تفاعلًا كبيرا بالنظر إلى جنسيتي اللاعبين في ظل استمرار الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا منذ بداية عام 2022.
ووصفت الصحيفة الفرنسية هذا التصرف بأنّه يحمل دلالة ورمزية واضحة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنّ الموقف يبدو أقرب إلى شكل من أشكال الحذر المتبادل بين اللاعبين لتجنب الضغوطات، ولا يعكس بالضرورة وجود أزمة معلنة أو صراعًا محتدمً داخل غرفة ملابس الفريق الأول. 
وتأتي هذه اللقطة الاستثنائية فيما يواصل فيه الفريق تحضيراته لنهائي دوري أبطال أوروبا، وسط متابعة إعلامية وجماهيرية دقيقة لكل ما يتعلق بأجواء الفريق الداخلي.


مقالات ذات صلة

بادرة لافتة من باريس سان جيرمان تجاه موظفيه
2026-05-09

بادرة لافتة من باريس سان جيرمان تجاه موظفيه

أرقام دوّنها باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا
2026-05-07

أرقام دوّنها باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

لويس إنريكي يوقف وثائقي باريس سان جيرمان من نتفليكس
2026-04-04

لويس إنريكي يوقف وثائقي باريس سان جيرمان من نتفليكس

علاقة الشطرنج بنضج سافونوف الذهني في باريس سان جيرمان
2026-02-28

علاقة الشطرنج بنضج سافونوف الذهني في باريس سان جيرمان

فيديو - حرب روسيّة أوكرانية صامتة في تدريبات باريس سان جيرمان

رياضة

كرة القدم

باريس سان جيرمان

ماتفي سافونوف

إيليا زابارني

العودة الى الأعلى
Aljadeed
رسالة كرويف وغوارديولا من ابنة بيب
فيديو - مورينيو يراقب أوليسيه وهونيس يغلق الباب

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - جمهورا خيتافي وأوساسونا غزيا الملعب واحتفلا معاً
04:25

فيديو - جمهورا خيتافي وأوساسونا غزيا الملعب واحتفلا معاً

بغرابة شديدة، غزا جمهور الفريقين الملعب للاحتفال معاً

04:25

فيديو - جمهورا خيتافي وأوساسونا غزيا الملعب واحتفلا معاً

بغرابة شديدة، غزا جمهور الفريقين الملعب للاحتفال معاً

رسالة كرويف وغوارديولا من ابنة بيب
04:23

رسالة كرويف وغوارديولا من ابنة بيب

استعادت عبارتين رمزيتين ترتبطان بفلسفة كرة القدم

04:23

رسالة كرويف وغوارديولا من ابنة بيب

استعادت عبارتين رمزيتين ترتبطان بفلسفة كرة القدم

فيديو - مورينيو يراقب أوليسيه وهونيس يغلق الباب
04:19

فيديو - مورينيو يراقب أوليسيه وهونيس يغلق الباب

حضور مفاجئ للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو

04:19

فيديو - مورينيو يراقب أوليسيه وهونيس يغلق الباب

حضور مفاجئ للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو

اخترنا لك
فيديو - جمهورا خيتافي وأوساسونا غزيا الملعب واحتفلا معاً
04:25
رسالة كرويف وغوارديولا من ابنة بيب
04:23
فيديو - مورينيو يراقب أوليسيه وهونيس يغلق الباب
04:19
فيديو - ميسي وتشافي يحتفيان بسيدات برشلونة
04:17

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026