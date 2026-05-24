فيديو - حرب روسيّة أوكرانية صامتة في تدريبات باريس سان جيرمان

PSG teammates Matvey Safonov and Ilia Zabarnyi do NOT clap each other’s hands during the training session. 😬



Safonov is Russian. 🇷🇺

Zabarnyi is Ukrainian. 🇺🇦 pic.twitter.com/BCQOcszO9V — Polymarket FC (@PolymarketFC) May 23, 2026

شهدت الحصة التدريبية لنادي الفرنسي لقطة لافتة، إثر تجنّب الحارس الروسي ماتفي سافونوف والمدافع الأوكراني إيليا زابارني مصافحة بعضهما البعض قبيل انطلاق مباراة ودية داخلية في مقر تدريبات النادي الباريسي.وأفادت صحيفة لو باريزيان بأنّ مقطع الفيديو المتداول أظهر لاعبي الفريق وهم يتبادلون التحية الروتينية، في حين مر سافونوف وزابارني دون أي تفاعل أو مصافحة، وهو أثار تفاعلًا كبيرا بالنظر إلى جنسيتي اللاعبين في ظل استمرار الحرب الدائرة بين وأوكرانيا منذ بداية عام 2022.ووصفت الصحيفة الفرنسية هذا التصرف بأنّه يحمل دلالة ورمزية واضحة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنّ الموقف يبدو أقرب إلى شكل من أشكال الحذر المتبادل بين اللاعبين لتجنب الضغوطات، ولا يعكس بالضرورة وجود أزمة معلنة أو صراعًا محتدمً داخل غرفة ملابس الفريق الأول.وتأتي هذه اللقطة الاستثنائية فيما يواصل فيه الفريق تحضيراته لنهائي ، وسط متابعة إعلامية وجماهيرية دقيقة لكل ما يتعلق بأجواء الفريق الداخلي.