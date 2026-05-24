رسالة كرويف وغوارديولا من ابنة بيب

استعادت عبارتين رمزيتين ترتبطان بفلسفة

شاركت ماريا غوارديولا، ابنة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، رسالة عبر حسابها على ، استعادت فيها عبارتين رمزيتين ترتبطان بفلسفة بين يوهان كرويف ووالدها.

ونشرت ماريا مقولة للأسطورة الهولندية كرويف جاء فيها "كرة القدم لعبة تُلعب بالعقل، يجب أن تكون في المكان الصحيح، في اللحظة الصحيحة، لا مبكرا جدا، ولا متأخرا جدا"، قبل أن تضيف عبارة شهيرة لوالدها "إذا خسرنا، سنبقى أفضل فريق في ، لكن إذا فزنا، سنكون خالدين".

وجاءت في سياق عاطفي يرتبط بإرث غوارديولا الكروي، خصوصًا مع نهاية رحلته الطويلة مع ، بعد فترة تاريخية قاد خلالها الفريق لتحقيق إنجازات كبرى، أبرزها والثلاثية التاريخية في موسم 2022-2023.

وكانت تقارير بريطانية قد أشارت إلى أن ماريا نشرت أيضًا لقطات من كواليس سنوات والدها مع النادي، في أجواء وداعية تعكس حجم الأثر الذي تركه خلال 10 سنوات، داخل سيتي.

وتحمل الرسالة دلالة خاصة، إذ تجمع بين إرث كرويف الذي أثّر في فلسفة ، وبين غوارديولا الذي نقل تلك الأفكار إلى مراحل تدريبية مختلفة، من برشلونة إلى بايرن ميونيخ ثم مانشستر سيتي، ليبقى اسمه مرتبطًا بأحد أبرز التحولات التكتيكية في كرة القدم الحديثة.





